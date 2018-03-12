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الوطن

عبدالغفار: لجنة لتقييم الأبحاث التي تلبي احتياجات الدولة التنموية

اليوم PM 07:02
كتب: أميرة فكري
عبدالغفار: لجنة لتقييم الأبحاث التي تلبي احتياجات الدولة التنموية

اجتماع مجلس أكاديمية البحث العلمي

طالب الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بتشكيل لجنة لتقييم الدراسات والأبحاث التي تلبي احتياجات التنمية بالدولة خلال الفترة الحالية، من المياه والطاقة والكهرباء والزراعة وغيرها من المجالات ذات الأولوية لخطة التنمية المستدامة للدولة 2030، وطباعتها في ملفات تمهيداً لإرسالها إلى مجلس الوزراء والوزارات والجهات المختلفة بالدولة للاستفادة منها.

كما وجه بإنشاء موقع رسمي للمجالس النوعية، تنشر فيه كافة الدراسات والبحوث للإعلان عنها؛ بهدف زيادة الاستفادة منها وتحقيق التواصل مع الجهات المختلفة بالدولة.

جاء ذلك اجتماع مجلس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا برئاسة عبدالغفار، وحضور الدكتور محمود صقر رئيس الأكاديمية، وأعضاء مجلس الأكاديمية، بمقر الوزارة.

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