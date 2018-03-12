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الوطن

محمد سلطان: تنشيط الرحلات السياحية بين الإسكندرية والمدن الأوربية

اليوم PM 07:01
كتب: فاطمة محمود
محمد سلطان: تنشيط الرحلات السياحية بين الإسكندرية والمدن الأوربية

محافظ الإسكندرية

أوصي منتدى الإسكندرية للشباب، اليوم، تحت عنوان "شارك ابدع انطلق"، في يومه الختامي بالاستمرار في تطوير المناطق العشوائية بالإسكندرية.

وقال الدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، إن جاري الاستمرار في تطوير المحاور المرورية بالإسكندرية، وعلى رأسهم محور المحمودية، مؤكدًا: "بدئنا العمل به بالفعل وتطوير ترام الرمل وتطوير قطار ابو قير وامتداده الي مدينة برج العرب"، مضيفآ: "ربط مدينة برج العرب بمدينة الإسكندرية من خلال وسائل مواصلات غير تقليدية كالقطار السريع، والعمل علي تأهيل الأرصفة والطرق والمباني للمصالح الحكومية لذوي الاحتياجات الخاصة".

وتابع: "علي العمل علي دعم النشاط السياحي لتاريخ الإسكندرية، وتأهيل وتطوير المناطق السياحية، كالقلعة قايتباي، وحدائق المنتزه، والعمل علي إعادة تنشيط الرحلات السياحية البحرية بين الإسكندرية ومدن حوض البحر المتوسط والمدن الروبية".

وأضاف، أن هناك تشجيع لصغار المستثمرين وإقامة منطقة صناعية صغيرة لاستيعاب أصحاب المشروعات الصغيرة بالإسكندرية مثل مجمع الصناعات البلاستيكية، وتشجيع إقامة معارض الحرف اليدوية لاعتبارها مصدر لتوفير فرص عمل لكثير من الشباب.

وشدد على إطلاق حملة إعلامية للحث على المشاركة السياسية عبر نشر الوعي الانتخابي لشباب الإسكندرية بهدف زيادة المشاركة في الانتخابات البرلمانية والمجالس المحلية والانتخابات الرئاسية.

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