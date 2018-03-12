غدا.. سابع جلسات إعادة محاكمة بديع في أحداث "قسم العرب"

تعقد محكمة جنايات بورسعيد برئاسة المستشار سامي عبدالرحيم، غدا الثلاثاء، سابع جلسات إعادة محاكمة محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية و46 آخرين، لاتهامهم بارتكاب أعمال عنف وقتل، في محيط قسم شرطة العرب بمحافظة بورسعيد، في أغسطس 2013.

وكانت محكمة جنايات بورسعيد، أصدرت في أغسطس 2015، حكما بمعاقبة بديع والقياديين الإخوانيين محمد البلتاجي وصفوت حجازي، و16 آخرين، بالسجن المؤبد، وبمعاقبة 76 متهما آخرين هاربين بذات عقوبة السجن المؤبد، ومعاقبة 28 آخرين حضوريًا بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، وبراءة 68 متهمًا، مما هو منسوب إليهم من اتهامات.

وتقدم المتهمون المدانون بطعن على الحكم أمام محكمة النقض، والتي قضت بإلغاء أحكام الإدانة وإعادة المحاكمة أمام محكمة أخرى.