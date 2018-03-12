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الوطن

تأجيل محاكمة ضابط سابق بتهمة الرشوة لـ14 مايو

اليوم PM 09:42
كتب: هيثم البرعى
تأجيل محاكمة ضابط سابق بتهمة الرشوة لـ14 مايو

متهمون داخل القفص

أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار مدبولي كساب، اليوم، محاكمة ضابط طبيب بإدارة مكافحة المخدرات، لاتهامه بتلقي رشوة، إلى جلسة 14 مايو المقبل، لاستكمال سماع الشهود، وقررت المحكمة إخلاء سبيل متهمين آخرين في القضية، بكفالة 10 آلاف جنيه لكل منهما.

وتحمل القضية رقم 529 لسنة 2017 حصر أمن الدولة العليا، وضمت قائمة المتهمين، "عماد الدين.ع" 53 سنة، ضابط طبيب بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات بوزارة الداخلية سابقا، و"موفق.ع" 64 سنة، مالك ورئيس مجلس إدارة شركة صناعات دوائية كيماوية، و"محمد.س" 39 سنة، مدير مالي وشريك بذات الشركة.

وكانت النيابة العامة أحالت المتهمين إلى المحاكمة الجنائية، بعد أن اثبتت التحقيقات أنهم في الفترة من ديسمبر 2016 وحتى 26 مايو 2017 بدائرة قسم شرطة التجمع الأول، قام المتهم الأول "الضابط" بصفته موظفًا عموميًا مدير إدارة الرقابة على "السلائف والكيماويات" بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات، وعضو باللجنة الثلاثية لمراقبة تداول الأدوية المخدرة والأدوية المؤثرة على الحالة العقلية والكيماويات التي تدخل في تصنيعها، بطلب وأخذ لنفسه عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته، من المتهم الثاني بواسطة المتهم الثالث.

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