سفير إثيوبيا بالخرطوم: جماعات معادية ترغب في تخريب سد النهضة

اتهم السفير الإثيوبي لدى الخرطوم، ملوقيتا زودي، اليوم، جهات خارجية، في مقدمتها إريتريا، بزعزعة أمن واستقرار إثيوبيا، وإمداد الجماعات المعارضة بالمال بالسلاح لتخريب بلاده، ولاسيما سد "النهضة".

وخلال مؤتمر صحفي في مقر السفارة الإثيوبية بالخرطوم، قال زودي: "سنثبت بالأدلة الدامغة مدى تورط الأيادي الخفية الخارجية، وعلى رأسها إريتريا، التي غذَّت الاحتجاجات في إثيوبيا".

وأضاف زودي: "تلك الجماعات المعادية نواياها سيئة، وتتلقى الأموال والأسلحة، وترغب في العبث بأمن البلاد وتخريبها، خاصة سد النهضة".