محافظ دمياط يلتقي نواب البرلمان لبحث مطالب أهالي دوائرهم

ناقش الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط مع المهندس محمد الحصي عضو مجلس النواب بعض المشاكل الخاصة، بأهل دائرة كفر سعد وكفر البطيخ وتلبية مطالبهم، حيث أكد المحافظ على أهمية التواصل مع المواطنين والعمل على حل مشاكلهم.

كما وعد المحافظ خلال لقائه بالنائب الحصى والكابتن إبراهيم حمدتو بالتنسيق مع الجهات المعنية بشأن الشكاوى التي تم عرضها.

كما ناقش المحافظ مع النائب أبو المعاطي مصطفى أبو المعاطي عضو مجلس النواب، بعض المشاكل الخاصة بأهل دائرة كفر سعد وتلبية مطالبهم.

والتقى المحافظة بالنائبة إيفلين متى عضو مجلس النواب، لبحث الطلبات المقدمة من أهالي دمياط.