تسجيل الدخول

الوطن

محافظ بورسعيد يشيد بعروض فرق الشباب والرياضة.. ويكافئ "وعندك مواطن"

اليوم AM 03:49
كتب: هبه صبيح
محافظ بورسعيد يشيد بعروض فرق الشباب والرياضة.. ويكافئ "وعندك مواطن"

محافظ بورسعيد

حضر اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، مساء أمس، إحتفالية مركز الفنون بمديرية الشباب والرياضة والتي أقيمت بمسرح المركز الثقافي الترفيهي، بحضور مهندس كامل أبو زهرة السكرتير العام للمحافظة، ودكتور علي أبو سمرة مدير عام مديرية الشباب والرياضة، ومحمد الدسوقي المستشار الثقافي للمحافظ.

وأشاد الغضبان، خلال حضور الاحتفالية، بالعروض الفنية المقدمة سواء للفنون الشعبية أو الموسيقى والكورال، كما أشاد بالعرض المسرحي "وعندك مواطن" الذي يهدف لحث المواطنين على المشاركة بالانتخابات الرئاسية المقبلة، وقرر صرف مكافأة مالية لهم.

وتضمنت الاحتفالية عددا من العروض الفنية بقيادة الفنان عمرو عجمي، والفنان أحمد عجمي، كذلك عدد من الفقرات في مجال الموسيقى والكورال بقيادة المايسترو محمد نصر، والمايسترو هاني نصر.

أخبار متعلقة

قنصل مصر في جدة: الانتخابات الرئاسية ستشهد إقبالا غير مسبوق

قنصل مصر في جدة: الانتخابات الرئاسية ستشهد إقبالا غير مسبوق
برلماني: كفر الشيخ سيكون لها دورا بارزا في الانتخابات الرئاسية

برلماني: كفر الشيخ سيكون لها دورا بارزا في الانتخابات الرئاسية
قيادات إسلامية ومسيحية وحزبية تدعو الشعب إلى المشاركة بكثافة في الانتخابات الرئاسية

قيادات إسلامية ومسيحية وحزبية تدعو الشعب إلى المشاركة بكثافة في الانتخابات الرئاسية
ضوابط وإجراءات تصويت المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية

ضوابط وإجراءات تصويت المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية

أخبار قد تعجبك

التعليقات

«الوطن» تطلق مبادرة «شوفها على حقيقتها»

أحدث الأخبار

بالفيديو| سينا يتحدى أندرتيكر: توقف عن الاختباء وواجهني في "ريسلمانيا"

بالفيديو| سينا يتحدى أندرتيكر: توقف عن الاختباء وواجهني في "ريسلمانيا"

بالفيديو| صلاح يتحدث مع أطفال "غسيل كلوي المنصورة" من بريطانيا

بالفيديو| صلاح يتحدث مع أطفال "غسيل كلوي المنصورة" من بريطانيا

محمد الزيني: "نصوت في الانتخابات لمصر وليس للسيسي"

محمد الزيني: "نصوت في الانتخابات لمصر وليس للسيسي"

بالفيديو| أم تربط طفلها بالجنازير لمنعه من تعاطي "الاستروكس"

بالفيديو| أم تربط طفلها بالجنازير لمنعه من تعاطي "الاستروكس"

مدير الكرة بـ"الصيد" عن ضرب حكم: "مش عارف الفرق بين الأوت والركنية"

مدير الكرة بـ"الصيد" عن ضرب حكم: "مش عارف الفرق بين الأوت والركنية"

اختيارات الوطن

الأهلي يحصد النجمة الرابعة| بالأرقام.. الأحمر أفضل في كل شيء هذا الموسم

الأهلي يحصد النجمة الرابعة| بالأرقام.. الأحمر أفضل في كل شيء هذا الموسم

آخرها مدير مالي بـ"الإسماعيلية".. أبرز وقائع الرشوة منذ بداية مارس

آخرها مدير مالي بـ"الإسماعيلية".. أبرز وقائع الرشوة منذ بداية مارس

«مصطفى» يخاطب الأطفال بـ«الأنيميشين»

«مصطفى» يخاطب الأطفال بـ«الأنيميشين»

حقيقة ولادة سائحة روسية على الشاطئ في مدينة دهب

حقيقة ولادة سائحة روسية على الشاطئ في مدينة دهب

بالفيديو| «خناقة شوارع».. الاعتداء بالضرب على حكام مباراة كرة قدم نسائية في ميت عقبة

بالفيديو| «خناقة شوارع».. الاعتداء بالضرب على حكام مباراة كرة قدم نسائية في ميت عقبة

الأكثر قراءة

عاجل