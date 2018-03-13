محافظ بورسعيد يشيد بعروض فرق الشباب والرياضة.. ويكافئ "وعندك مواطن"

حضر اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، مساء أمس، إحتفالية مركز الفنون بمديرية الشباب والرياضة والتي أقيمت بمسرح المركز الثقافي الترفيهي، بحضور مهندس كامل أبو زهرة السكرتير العام للمحافظة، ودكتور علي أبو سمرة مدير عام مديرية الشباب والرياضة، ومحمد الدسوقي المستشار الثقافي للمحافظ.

وأشاد الغضبان، خلال حضور الاحتفالية، بالعروض الفنية المقدمة سواء للفنون الشعبية أو الموسيقى والكورال، كما أشاد بالعرض المسرحي "وعندك مواطن" الذي يهدف لحث المواطنين على المشاركة بالانتخابات الرئاسية المقبلة، وقرر صرف مكافأة مالية لهم.

وتضمنت الاحتفالية عددا من العروض الفنية بقيادة الفنان عمرو عجمي، والفنان أحمد عجمي، كذلك عدد من الفقرات في مجال الموسيقى والكورال بقيادة المايسترو محمد نصر، والمايسترو هاني نصر.