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الوطن

20 سفينة إجمالي حركة الشفن في موانئ بورسعيد أمس

اليوم AM 03:27
كتب: هبه صبيح
20 سفينة إجمالي حركة الشفن في موانئ بورسعيد أمس

سفينة

أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن إجمالي حركة السفن بموانئ بورسعيد، أمس، 20 سفينة ما بين دخول وخروج ورسو على أرصفتها.

وأضافت الهيئة، أن ميناء شرق بورسعيد سجل دخول 4 سفن وخروج 4 سفن وموجود على الأرصفة 3 سفن، ومن المنتظر دخول سفينة.

ومن ناحيه أخرى سجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينتين وخروج سفينتين وموجود على الأرصفة سفينة، ومن المنتظر دخول سفينتي حاويات آخريين، وسفينة بضائع عامة.

وأشارت هيئة موانئ البحر الأحمر إلى إنه يجرى تسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء.

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