البدوي: السيسي منحة من الله وإنجازاته إعجاز.. و"محدش هيقدر يفوز عليه"

قال الدكتور السيد البدوي شحاتة، رئيس حزب الوفد، إن إنجازات الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال الـ4 سنوات الماضية، تعتبر إعجازا بكل ما تحمله الكلمة من معنى.

وأضاف البدوي، خلال لقائه مع الإعلامي وائل الإبراشي في برنامجه "العاشرة مساء"، المُذاع عبر فضائية "دريم": "هذا الرجل قلنا إنه منحة من الله، لإنقاذ الوطن في فترة غاية الخطورة".

وتابع: "السيسي أقدر على استكمال ما بدأه، خاصة أنه شغال في مشاريع ضخمة، وبحساب العقل والمنطق والحسابات السياسية محدش هيقدر يفوز على الرئيس السيسي، لأنه رئيس شعبه بينظر له على أنه المنقذ".