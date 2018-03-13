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الوطن

"مستقبل وطن" بدمياط يعقد مؤتمر لدعم السيسي بحضور فاروق وكمال

اليوم AM 03:28
كتب: سهاد الخضري
"مستقبل وطن" بدمياط يعقد مؤتمر لدعم السيسي بحضور فاروق وكمال

جانب من المؤتمر

نظم حزب مستقبل وطن في دمياط، مساء أمس، مؤتمرا جماهيريا حاشدا لدعم الرئيس عبدالفتاح السيسي، وذلك بحضور المهندس أسامة كمال وزير البترول الأسبق، والعامري فاروق نائب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي.

وقال فاروق، خلال كلمته، إن مشاركة الشعب المصري بالتصويت في الصناديق الانتخابية سيقرر من سيجلس على كرسي الحكم، ومن سيحكمها وعلى كل واحد تخيل كم المسؤوليات التي تقع علي كاهله، فقد تحمل السيسي الكثير.

وأضاف: "سهل تدير لكن مش سهل تبني وتزرع، وضع نفسك مكان المجند الذي يحارب دفاعا عن أرض مصر وأنت تفكر هتصوت ولا لأ، فشخص يحارب من أجل الأرض وآخر لا زال في مرحلة التفكير، فيوم 26 هو حق المواطن اتجاه بلده فلا زال هناك تحديات كبيرة للحفاظ علي مصر وبنائها فـ70% من الشعب المصري تحت 40 عاما، وهو ما يعني أننا قادرون على البناء".

فيما قال كمال: "عشنا أيام صعبة مرت بنا وتمكنا بوطنيتكم الجارفة التغلب عليها فمواقفنا ثابتة قبل وبعد عام 2011 وبعد 2013، وعلينا جميعا تذكر الأيام الماضية والتصدي لما يحاك بها من مؤمرات داخليا وخارجيا، فمن منا لا يتذكر انقطاع الكهرباء والغاز وتوقف أكثر من 4000 مصنع، وحالة الرعب والفزع التي عشناها إبان فترة الانفلات الأمني، وطوابير العيش والبوتجاز والإرهابين الذين جاءوا لنا من ليبيا والعراق ليسكنوا سيناء".

وناشد المشاركون في المؤتمر، الشعب المصري، بالوقوف لجوار جيشه الذي يحمينا في سيناء، حيث يجب علينا حماية الجيش والأرض والوطن في الانتخابات وليحتشد المصريون في الانتخابات.

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