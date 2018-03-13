بالفيديو| كريم حسن شحاتة يكشف عن صفقة القرن بالزمالك: "التوأم"

اعتبر الإعلامي كريم حسن شحاتة، إن صفقة القرن الحقيقية التي اقتنصها نادي الزمالك من النادي الأهلي، كانت انتقال التوأم حسام حسن وإبراهيم حسن لصفوف الزمالك قبل سنوات.

وأضاف شحاتة، خلال حلقة السبت الماضي من برنامجه "كورة كل يوم"، المٌذاع عبر فضائية "مصر الأولى": "صفقة القرن قبل كده في الزمالك حسام حسن وإبراهيم حسن لما جم من الأهلي للزمالك، اخدوا 3 دوري وأخدوا بطولات وبطولة إفريقيا وعملوا شغل كويس مع الزمالك".

وتابع: "دي كانت صفقة القرن الحقيقية بس في القرن اللي فات".

وكان شحاتة أعلن عن تجديد عبدالله السعيد لعقده مع النادي الأهلي، بينما أعلن المتحدث باسم النادي الأهلي شريف فؤاد، عن تجديد أحمد فتحي للنادي الأهلي وتوقيعه على بياض، ما يؤكد فشل "صفقة القرن" التي أعلن عنها رئيس الزمالك مرتضى منصور في تصريحات تلفزيونية.

وكان حسام حسن وإبراهيم حسن قد انتقلا في عام 2000 إلى نادي الزمالك المصري، ولعبوا معهم حتى عام 2004 ثم انتقلوا للمصري البورسعيدي كلاعبين، ثم انضما للجهاز الفني للنادي البورسعيدي.