هنيدي: "حلمت اني انهزمت 6/1 في بطولة البلاي ستيشن"

قال الفنان محمد هنيدي عبر حسابه الشخصي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "خير اللهم اجعله خير.. حلمت إني انهزمت 6/1 في بطولة البلاي ستيشن".

يٌذكر أن هنيدي تحدى المستشار تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة السعودية عبر حسابه على موقع التواصل "تويتر"، بتغريدة أعلن خلالها قبوله التحدي في بطولة الألعاب الإلكترونية "بلاي ستيشن"، على كأس تركي آل الشيخ.

وتنطلق البطولة بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة والاتحاد المصري لكرة القدم، في الفترة ما بين 13 و15 مارس على الصالة المغطاة باستاد القاهرة.

وتعد بطولة كأس تركي آل شيخ للألعاب الإلكترونية، أول بطولة من نوعها في مصر، بالصالة المغطاة باستاد القاهرة الدولي، في الفترة من 13 حتى 15 مارس الجاري.

يحصل الفائز بالمركز الأول على جائزة قدرها 500 ألف جنيه، والمركز الثاني 300 ألف، فيما بلغت جائزة المرتبة الثالثة 150 ألفًا، والرابعة 50 ألف جنيه كما يتم توزيع مائة جائزة قيمة كل منها 10 آلاف جنيه.