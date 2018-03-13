تسجيل الدخول

الوطن

هنيدي: "حلمت اني انهزمت 6/1 في بطولة البلاي ستيشن"

اليوم AM 09:35
كتب: أحمد حامد دياب
هنيدي: "حلمت اني انهزمت 6/1 في بطولة البلاي ستيشن"

هنيدي

قال الفنان محمد هنيدي عبر حسابه الشخصي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "خير اللهم اجعله خير.. حلمت إني انهزمت 6/1 في بطولة البلاي ستيشن".

يٌذكر أن هنيدي تحدى المستشار تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة السعودية عبر حسابه على موقع التواصل "تويتر"، بتغريدة أعلن خلالها قبوله التحدي في بطولة الألعاب الإلكترونية "بلاي ستيشن"، على كأس تركي آل الشيخ.

وتنطلق البطولة بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة والاتحاد المصري لكرة القدم، في الفترة ما بين 13 و15 مارس على الصالة المغطاة باستاد القاهرة.

وتعد بطولة كأس تركي آل شيخ للألعاب الإلكترونية، أول بطولة من نوعها في مصر، بالصالة المغطاة باستاد القاهرة الدولي، في الفترة من 13 حتى 15 مارس الجاري.

يحصل الفائز بالمركز الأول على جائزة قدرها 500 ألف جنيه، والمركز الثاني 300 ألف، فيما بلغت جائزة المرتبة الثالثة 150 ألفًا، والرابعة 50 ألف جنيه كما يتم توزيع مائة جائزة قيمة كل منها 10 آلاف جنيه.

 

أخبار متعلقة

هنيدي يهنئ خالد أبو بكر على برنامجه الجديد: "مبروك للصديق الجميل"

هنيدي يهنئ خالد أبو بكر على برنامجه الجديد: "مبروك للصديق الجميل"
محمد هنيدي يرد على أحد متابعيه: "إحنا عيلة تافهة"

محمد هنيدي يرد على أحد متابعيه: "إحنا عيلة تافهة"
هنيدي يستشير جمهوره في الفريق الذي يواجه به تركي آل الشيخ

هنيدي يستشير جمهوره في الفريق الذي يواجه به تركي آل الشيخ
هنيدي يتحدى تركي آل الشيخ في "بلاي ستيشن": "بلاش الدراع البايظ"

هنيدي يتحدى تركي آل الشيخ في "بلاي ستيشن": "بلاش الدراع البايظ"
"هنيدي" يعلق على بطولة "البلاي ستيشن" برعاية تركي آل الشيخ بـ"الأهلي"

"هنيدي" يعلق على بطولة "البلاي ستيشن" برعاية تركي آل الشيخ بـ"الأهلي"
أسامة كمال يدير منتدى مؤسسة بن سلمان بحضور هنيدي وأحمد حسن

أسامة كمال يدير منتدى مؤسسة بن سلمان بحضور هنيدي وأحمد حسن

أخبار قد تعجبك

التعليقات

«الوطن» تطلق مبادرة «شوفها على حقيقتها»

أحدث الأخبار

تعرف على حالة البحرين الأحمر والمتوسط بالنسبة لحركة الملاحة اليوم

تعرف على حالة البحرين الأحمر والمتوسط بالنسبة لحركة الملاحة اليوم

السيسي: نثمّن جهود الأردن في رعاية الجالية المصرية

السيسي: نثمّن جهود الأردن في رعاية الجالية المصرية

"استرداد أراضي الدولة" تطالب واضعي اليد بسرعة التقدم بطلبات التقنين

"استرداد أراضي الدولة" تطالب واضعي اليد بسرعة التقدم بطلبات التقنين

"الصحة": إصابة 25 مواطنا في حادثي سير بالبحيرة والشرقية

"الصحة": إصابة 25 مواطنا في حادثي سير بالبحيرة والشرقية

الخميس.. مدحت مرسي ونجله ضيفا معكم منى الشاذلي

الخميس.. مدحت مرسي ونجله ضيفا معكم منى الشاذلي

اختيارات الوطن

أب يُهدى مولودته خلاصة تجربته فى كتاب: «عزيزتى ليلى.. أوصيكِ ولا أرغمك»

أب يُهدى مولودته خلاصة تجربته فى كتاب: «عزيزتى ليلى.. أوصيكِ ولا أرغمك»

«فيس بوك».. وسيلة «هدير» لاستعادة ابنتها المخطوفة

«فيس بوك».. وسيلة «هدير» لاستعادة ابنتها المخطوفة

الدعاية الانتخابية تبدأ بـ«هاشتاج» للمصريين فى الخارج: «هننزل نشارك»

الدعاية الانتخابية تبدأ بـ«هاشتاج» للمصريين فى الخارج: «هننزل نشارك»

«يونيسيف» تحذّر من مصير أطفال سوريا

«يونيسيف» تحذّر من مصير أطفال سوريا

عمال «القومية للأسمنت» يودّعون المكَن إلى الزراعة: «ما له الكرنب والقرنبيط»

عمال «القومية للأسمنت» يودّعون المكَن إلى الزراعة: «ما له الكرنب والقرنبيط»

الأكثر قراءة

عاجل