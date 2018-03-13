من حفر حفرة وقع فيها.. إصابة 3 ينقبون عن الآثار في أسيوط

أصيب ثلاثة، إثر إنهيار حفر عليهم أثناء التنقيب عن الآثار، بمنزل أحدهم، بقرية الشيخ نجيب، التابعة لمركز القوصية في محافظة أسيوط.

تلقى اللواء جمال شكر، مدير أمن أسيوط، إخطارا من المقدم محمد سيف رئيس مباحث مركز شرطة القوصية، بوصول بلاغ من الأهالي بإنهيار حفر على 3أشخاص، أثناء التنقيب عن الآثار، بمنزل بالشيخ نجيب البحري، دائرة المركز، ووقوع مصابين، وبالانتقال والإسعاف إلى موقع البلاغ، والفحص والمعاينة تبين أنه أثناء التنقيب هبطت الأرض بهم فسقطوا في الحفر.

نجم عن الواقعة إصابة كل من "أ.ك.ع" 27 سنة، و"م.س.ض" 35 سنة، و"ع.م.ح.ح" 14 سنة، وتم نقل المصابين إلى مستشفى القوصية المركزي، وتم تحويل المصاب الثالث إلى جامعة أسيوط في غيبوبة تامة.

تم التحفظ على المضبوطات، وجاري التحفظ على المضبوطات، وتحرير المحضر اللازم، وجاري استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.