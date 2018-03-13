وزير النقل يلتقي ممثلي شركات عالمية في دبي لبحث تطوير مترو الأنفاق

التقى المهندس هشام عرفات وزير النقل، اليوم، ممثلي شركة Attico metro اليونانية، إضافة إلى ممثلي شركات متسوبيشي وبومبارديه وratp، على هامش مشاركته في فعاليات مؤتمر السكك الحديدية في الشرق الأوسط، بدبي، وذلك لبحث التعاون في مجالات مترو الأنفاق.

وناقش وزير النقل مع شركة Attiko metro اليونانية العاملة في مجال إدارة المترو في اليونان، التعاون في مجال المترو والفرص الاستثمارية المتاحة في هذا المجال.

بدورهم، أعرب مسؤولو الشركة اليونانية، عن رغبتهم في التعاون بمشروعات المترو في القاهرة، ومترو المنصورة المزمع إنشاؤه.

وتحدث المهندس هشام عرفات، مع ممثلي شركة متسوبيشي، عن إمكانية التعاون في صيانة وإعادة تأهيل عدد 23 قطارا في الخط الأول، كما ناقش مع ممثلي شركة بومبارديه، التعاون في مجال المترو، خاصة الخط السادس للمترو.

وخلال مباحثاته مع شركة ratp، ناقش وزير النقل التعاون في مجال مترو الأنفاق، حيث إنّ الشركة متخصصة في مجال إدارة وتشغيل وصيانة مترو الأنفاق.

وأكد وزير النقل خلال لقائه مع مسؤولي الشركات، أهمية مشروعات مترو الأنفاق في مصر، كأحد أهم نظم النقل الجماعي في القاهرة الكبرى، لافتا إلى أنّ الوزارة تسير في اتجاهات عدة على التوازي، بينها تحديث الخط الأول للمترو، واستكمال إنشاء مراحل وخطوط المترو الجديدة.