"اتصالات النواب" تبدأ مناقشة مشروع قانون لمكافحة الجريمة الإلكترونية

بدأ اجتماع لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، اليوم، برئاسة الدكتور نضال السعيد، وذلك لمناقشة مشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

ومن المقرر لمشروع القانون أن يكافح جرائم تقنية المعلومات، والجرائم التي يتم ارتكابها عبر الإنترنت بداية من الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة أو اختراق الأنظمة المعلوماتية، التابعة للمؤسسات الخاصة أو المملوكة للدولة، وكذلك اختراق المواقع والبريد الإلكتروني للمؤسسات أو الأفراد، حيث وصلت الغرامة في بعض الأحيان لمليون جنيه في حالة الاعتداء على الشبكة المعلوماتية التابعة للدولة.

وغلظ مشروع القانون العقوبة، حال إذا كانت هذه الجرائم تهدف إلى تهديد سلامة المجتمع والإضرار بالأمن القومي للبلد واقتصادها، أو تعريض حياة المواطنين للخطر، حيث تصل العقوبة في هذه الحالة للسجن المشدد.