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الوطن

ضبط موظف يتاجر في المخدرات بالخانكة

اليوم PM 12:24
كتب: حسن صالح
ضبط موظف يتاجر في المخدرات بالخانكة

مديرية امن القليوبية

تمكنت أجهزة الأمن بالقليوبية من ضبط موظف بإستاد القاهرة لاتهامه بالاتجار بالمخدرات بالخانكة.

كانت معلومات سرية قد وردت لضباط مباحث قسم مكافحة المخدرات بالمديرية، مفادها قيام كل من محمد "ع" 27 عام عاطل، محمود "ط" 27 عام، موظف بإستاد القاهرة، بممارسة نشاطاً إجرامياً في مجال الإتجار بالمواد المخدرة.

وجه اللواء إيهاب خيرت، مدير أمن القليوبية، بسرعة ضبط المتهمين.

عقب تقنين الإجراءات، بإستهدافهما، بمعرفة العميد عبد الله جلال رئيس فرع البحث الجنائي أمكن ضبطهما بأكمنة أعدت لذلك بجوار مسجد النزير المبين، بعرب العياديدة، دائرة مركز الخانكة، حال استقلالهما دراجة بخارية، ملك الثاني، وبحوزتهما كمية من مسحوق الهيروين المخدر تزن حوالي 200 جرام، وسلاح أبيض "خنجر" ومبلغ مالي 350 جنيه، و2 هاتف محمول، بقصد الإتجار.

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 4687 جنح مركز الخانكة لسنة 2018م.

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