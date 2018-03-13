لافروف: الاعتداء على سفارة موسكو في دمشق يشكل خرقا للقرارات الأممية

لافروف
قال سيرجي لافروف، وزير خارجية روسيا، إن على حكومة لندن أن تقوم بواجبها فيما يتعلق باتفاقية حظر الأسلحة الكيماوية.
وأضاف لافروف، خلال مؤتمر صحفي لوزير خارجية روسيا ونظيرته الإندونيسية: "المهم أن نضمن عمل مناطق خفض التعصيد في سوريا ومنه استمرار الخرق السافر للنظام في الغوطة".
وتابع: "الاعتداء على سفارة موسكو في دمشق يشكل خرقا للقرارات الأممية".
وأكد: "المسلحون في الغوطة الشرقية يرغبون في استغلال الهدنة لالتقاط الأنفاس".
واستطرد: "التحالف الدولي لا يريد القضاء على الإرهاب ويستهدف الحكومة السورية".