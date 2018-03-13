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الوطن

تأجيل محاكمة بديع وآخرين في أحداث "قسم العرب" لـ14 أبريل

اليوم PM 12:23
كتب: علاء يوسف
تأجيل محاكمة بديع وآخرين في أحداث "قسم العرب" لـ14 أبريل

محمد بديع في جلسة سابقة

أجلت محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار سامي عبدالرحيم جلسة إعادة محاكمة محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية و46 آخرين، في اتهامهم بأحداث العنف والقتل التي وقعت في محيط قسم شرطة العرب بمحافظة بورسعيد، في أغسطس 2013، إلى جلسة 14 أبريل المقبل للمرافعة.

وكانت محكمة جنايات بورسعيد، أصدرت في أغسطس 2015 حكمًا بمعاقبة بديع والقياديين الإخوانيين محمد البلتاجي وصفوت حجازي و16 آخرين، بالسجن المؤبد، وبمعاقبة 76 متهما آخرين هاربين بذات عقوبة السجن المؤبد، ومعاقبة 28 آخرين حضوريًا بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، والقضاء ببراءة 68 متهمًا، مما هو منسوب إليهم من اتهامات.

وتقدم المتهمون المدانون بطعن على الحكم أمام محكمة النقض، والتي قضت بإلغاء أحكام الإدانة وإعادة المحاكمة أمام محكمة أخرى.

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