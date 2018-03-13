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الوطن

مطرانية الأرثوذكس تنظم مؤتمرا بعنوان "المنيا.. تاريخ تراث حضارة"

اليوم PM 12:33
كتب: اسلام فهمي
مطرانية الأرثوذكس تنظم مؤتمرا بعنوان "المنيا.. تاريخ تراث حضارة"

مطرانية المنيا

تنظم مطرانية المنيا وأبو قرقاص للأقباط الأرثوذكس، برئاسة الأنبا مكاريوس الأسقف العام، مؤتمرا لتسليط الضوء على حضارة عروس الصعيد وتراثها.

ويفتتح المؤتمر مساء اليوم تحت عنوان "المنيا.. تاريخ تراث حضارة" وتنظمه مطرانية المنيا وأبو قرقاص بالتعاون مع جمعية مفتاح الحياة بالمنيا التي يُديرها الباحث جرجس إبراهيم.

وتبدأ فعاليات المؤتمر بكلمة افتتاحية للأنبا مكاريوس الأسقف العام بالمنيا وأبو قرقاص، مع مشاركة نخبة من الكهنة والباحثين المتخصصين في التراث المصري بالإضافة لعرض يقدمه الكورال القبطي التابع لكنيسة العذراء مريم بالمنيا.

 

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