مصدر: "ON SPORT" صاحبة الحقوق الحصرية لكواليس المنتخب في "كأس العالم"

أكد مصدر مسؤول داخل قناة "ON SPORT"، أن القناة لم تجر أي اتفاقات على التفريط فى حقوقها في تغطية كواليس المنتخب في "كأس العالم 2018"، مشيرا إلى أنها لم تعطي تصاريح لأية قنوات خاصة أو حكومية متمثلة في "الهيئة الوطنية للإعلام" لتصوير أو تسجيل أى كواليس أو لقاءات مع المنتخب الوطنى.

وأضاف المصدر أن"ON SPORT"، هي صاحبة الحقوق الحصرية في كواليس المنتخب المصري، ولقاءات اللاعبين والمدير الفني وغيرها من الأماكن التي يقوم فيه المنتخب بالتدريب، وإذا كان ماسبيرو، قد سجل في الاتحاد الدولي "فيفا" وحصل على تصاريح بالتواجد، فهذه أمور تخص "الفيفا" ولكن حقوقنا لن تنازل عنها.