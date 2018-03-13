عرض مسرحية "ولاد البلد" في معهد أزهري بسيناء

قال المخرج محمد الشرقاوى، إنه قدم مسرحية "ولاد البلد"، صباح اليوم بفناء أحد معاهد الأزهرية بسيناء، بحضور عدد كبير من تلاميذ المعهد فى مراحل دراسية متنوعة بين الابتدائى والإعدادى والثانوي، والذى تجاوزهم عددهم الـ3 آلاف طالب ومدير المنطقة الأزهرية هناك.

وأضاف "الشرقاوي"، في تصريحات خاصة لـ"الوطن":"طلبة وطالبات الأزهر الشريف، كانوا متعطشين لهذه العروض، حيث أول مرة يصل عرض مسرحى من إنتاج وزارة الثقافة إلى سيناء، وتفاعل الطلاب مع العرض الذى يناقش عدة قضايا مهمة ومعاصرة مثل تجديد الخطاب الدينى وقبول الآخر وغيرها".

وبدأ أول عرض يوم 3 مارس، وسنذهب إلى الوديان حيث نعرض فى وادى مندر يوم الأحد المقبل، وقرى الطور، ثم نويبع، وطابا، فى إطار هدف جولة العرض فى كافة أنحاء الجمهورية، ويستمر إلى أول أبريل فى جولة بسناء.

وتابع الشرقاوي:"نقدم العروض فى ساحات أو أماكن يوفرها شيوخ القبائل التى تتعاون مع القوات المسلحة، سواء فى مدارس كبيرة، لأنه يهمنا توصيل العرض لأكبر عدد من الناس وخصوصًا الطلبة لتأسيسه منذ صغره على مناقشة أفكار الإرهاب والانتماء إلى الوطن، والمجهودات التى تقوم بها القوات المسلحة فى حماية البلد".

"ولاد البلد" تتناول قضايا عدة من خلال لوحات فنية تتضمن تعويم الجنيه، الفساد وقانون الخدمة المدنية، تهجير الأقباط والهجرة غير الشرعية وبطولات جنود الجيش والشرطة على الحدود.

العرض تأليف مصطفى سليم، بطولة مجموعة من شباب الفنانين، منهم شادي أسعد، وائل مصطفى، عبدالعزيز التوني، آية جمال، شروق، ضحى محمد، رنا، إبراهيم طلبة، محمد صالح، عادل يوسف، أمير عز، أحمد مجدي، أمير الصم، محمود فتحي، ياسر رفاعي، تأليف موسيقي وألحان حازم الكفراوي، أزياء أميرة صابر، استعراضات فاروق جعفر، مادة فيلمية دنيا أمين وبيشوي شوقي، إخراج محمد الشرقاوي.