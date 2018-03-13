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الوطن

صدقي صبحي يستقبل رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع بالمملكة الأردنية

اليوم PM 02:42
كتب: مروة عبد الله
صدقي صبحي يستقبل رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع بالمملكة الأردنية

صدقي صبحي

استقبل الفريق أول صدقي صبحي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى الدكتور هاني فوزي الملقي رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع بالمملكة الأردنية الهاشمية والوفد المرافق له الذي يزور مصر حاليا، حيث أجريت له مراسم استقبال رسمية واستعراض حرس الشرف بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطني لكلا البلدين الشقيقين.

وعقد الجانبان لقاء تناول آخر المستجدات على الساحتين المحلية والإقليمية وانعكاساتها علي الأمن والإستقرار بالمنطقة، وناقشا عدد من الملفات والموضوعات ذات الإهتمام المشترك في ضوء علاقات التعاون بين القوات المسلحة لكلا البلدين.

وأكد القائد العام خلال اللقاء علي عمق الراوبط التاريخية بين البلدين والشعبين الشقيقين، وعلاقات التعاون الثنائية الوثيقة على مختلف الأصعدة لمواجهة التحديات والمتغيرات التي تستهدف الأمن والاستقرار بالمنطقة العربية ومنطقة الشرق الاوسط .

من جانبه أكد رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الأردني على التنسيق والتشاور المكثف مع مصر إزاء الملفات الإقليمية والدولية، وتوفير كافة سبل التعاون المشترك في كافة المجالات بما يلبي المصالح المشتركة للبلدين الشقيقين.

حضر اللقاء الفريق محمد فريد رئيس اركان حرب القوات المسلحة وعدد من قادة القوات المسلحة والسفير الأردني بالقاهرة.

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