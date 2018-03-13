افتتاح مشروعات في العيد القومي لجنوب سيناء بتكلفة 10 مليارات جنيه

أكد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، أنه جارٍ الانتهاء من عدد كبير لمشروعات قومية وخدمية بالمحافظة بتكلفة حوالي 10 مليارات جنيه بقطاع الإسكان ومياه الشرب والصرف الصحي والإسكان والتعليم مشيرا إلى أن عدد من تلك المشروعات سيتم افتتاحها السبت القادم تزامنا مع احتفالات المحافظة بعيدها القومي والبعض الآخر سيتم افتتاحه الشهر القادم مع الاحتفالات بأعياد تحرير سيناء.

وجاء ذلك خلال جولة المحافظ لتفقد عدد من المشروعات بمدينة طور سيناء يرافقه فوزي همام رئيس المدينة والشيخ إسماعيل الراوي وكيل وزارة الأوقاف بالمحافظة.

وتفقد المحافظ تطوير الشاطئ العام ومنطقة حمام موسى ومسجد حي الزهراء وتطوير منطقة حي اللوكس وجامعة الملك سالمان.

وأشار المحافظ إلى أن احتفالات المحافظة بعيدها القومي سوف يبدأ من يوم الجمعة المقبل بإقامة شعائر صلاة الجمعة من مسجد الصحابة بشرم الشيخ بحضور وزير الأوقاف وعدد من الوزراء ورجال الأعمال والإعلام يليه افتتاح معسكر الائمة في الفترة من 16 إلى 18 مارس الحالي بمشاركة 80 أمام من مختلف محافظات الجمهورية يتم استضافتهم بالمدينة الشبابية بشرم الشيخ بحضور عدد من أساتذة الأزهر لإلقاء محاضرات لتصحيح المفاهيم المغلوطة ومواجهة الفكر المتطرف ومناقشة القضايا المعاصرة وحلها.

وأوضح المحافظ أن السبت القادم سيتم التوجه إلى مدينة طابا للاحتفال بالذكرى 29 لعودة طابا من أمام ساحة العلم، ثم التوجه إلى قرية طابا النموذجية لافتتاح دار المناسبات وتفقد المكتبة الثقافية والتوجه بعد ذلك لمدينة نويبع لوضع حجر الأساس للمنطقة الحرة ومحطة الحاويات ووضع حجر أساس محطة تحلية المياه بطاقة 15 الف م3/يومي.

وأعلن المحافظ عن أنه سيتم توزيع عقود الإسكان الجديدة على المواطنين بحضور وزير الإسكان 19 مارس الجاري مشيرا إلى أن تطوير التجمعات التنموية بلغ 7 تجمعات تم الانتهاء من الأعمال بها بنسبة 25%.

وفي نفس السياق تفقد المحافظ الأعمال التي تتم بجامعة الملك سالمان مشددا على سرعة الانتهاء من الأعمال الإنشائية حتي يتسنى افتتاح المرحلة الأولى منها العام الدراسي القادم.