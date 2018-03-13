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الوطن

السيسي: تحية للمرأة المصرية على دورها الوطني المستمر في دعم الوطن

اليوم PM 04:40
كتب: سماح حسن
السيسي: تحية للمرأة المصرية على دورها الوطني المستمر في دعم الوطن

السيسي

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، كل من  سيدات محمد إسماعيل عامر، وفتحية محمد إسماعيل السيد، واللتان قامتا بالتبرع لصندوق تحيا مصر "حساب تنمية سيناء".

وصرح بسام راضى المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس قرر استقبال السيدتين بمقر رئاسة الجمهورية للتعبير لهما عن خالص تقديره لموقفيهما الوطني المقدر، وحرصهما على المساهمة في جهود تنمية سيناء وتعميرها، التي تسير جنبًا إلى جنب مع عملية "سيناء 2018" للمواجهة الشاملة للإرهاب.

ووجه في هذه المناسبة التحية للمرأة المصرية على دورها الوطني المستمر في دعم الوطن، والتضحية بكل غال ونفيس من أجل رفعته وتقدمه واستقراره.

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