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الوطن

السيسي: منظومة التأمين الجديدة بداية حقيقية لإصلاح القطاع بشكل شامل

اليوم PM 04:36
كتب: سماح حسن
السيسي: منظومة التأمين الجديدة بداية حقيقية لإصلاح القطاع بشكل شامل

السيسي

اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، مع كل من المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة والسكان، وعمرو الجارحي وزير المالية، بالإضافة إلى الدكتور محمد معيط نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة.

وقال بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، بأن وزير الصحة استعرض آخر المستجدات الخاصة بإطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة، وخصوصًا الاستعدادات الجارية للبدء في تطبيقها بمحافظة بورسعيد، حيث عرض الوزير مشروع اللائحة التنفيذية التي تم إعدادها لقانون التأمين الصحي الشامل.

وتناول أحمد عماد الدين راضي، الخطوات المتبعة حاليًا لتجهيز وميكنة وحدات الرعاية الصحية الأولية بمحافظة بورسعيد والبالغ عددها 22 وحدة، إلى جانب المستشفيات تمهيدًا لتطبيق منظومة التأمين الصحي الجديدة بمنتصف العام الحالي، مشيرًا إلى تطوير حوالي 10 مستشفيات في وقت واحد.

وأضاف المتحدث الرسمي، أن وزير الصحة أوضح أنه من المخطط إقامة فروع للهيئة العامة للتأمين الصحي الاجتماعي الشامل بجميع المحافظات، ومقرها الرئيسي بالعاصمة الإدارية الجديدة، مع توفير مقر مؤقت لها بالقاهرة إلى حين نقلها للعاصمة الجديدة.

وأشار وزير الصحة إلى استخدام آلية تكنولوجية متطورة عند تطبيق منظومة التأمين الجديدة، بدءً من تسجيل قواعد بيانات أهالي المحافظة واستقبال المرضى وتحويلهم إلى الأطباء والمستشفيات وإرسال المطالبات المالية.

وذكر راضي، أن الرئيس أكد خلال الاجتماع أهمية أن يؤدي تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة إلى حل المشكلات التي ظل يعاني منها قطاع الصحة، وأن تمثل المنظومة الجديدة بداية حقيقية لإصلاح هذا القطاع الحيوي بشكل شامل، وتُحقق نقلة نوعية في جودة الخدمة والرعاية الطبية المقدمة للمواطنين، وذلك على أساس علمي ووفقاً للمعايير العالمية.

كما وجه بأن تشمل المنظومة الجديدة الآليات اللازمة لعملية التقييم والمتابعة الدورية لجودة الخدمات الطبية المقدمة المواطنين بما يضمن استدامتها.

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