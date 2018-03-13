مسؤول: تيلرسون لم يتحدث مع ترامب وليس على علم بسبب قرار استبعاده

أكد مساعد وزير الخارجية الأمريكي ستيف جولدستين، اليوم الثلاثاء، أن وزير الخارجية المقال ريكس تيلرسون لم يتحدث بشكل مباشر مع الرئيس دونالد ترامب، وأنه ليس على علم بالأسباب خلف قرار استبعاده من منصبه.

وتابع جولدستين - في بيان، حسبما نقلت شبكة "إيه بي سي" الأمريكية - أن تيلرسون ممتن للفرصة التي تمتع بها لتقديم خدماته ولا يزال مؤمنًا بأن مجال الخدمة العامة هو نداء نبيل، مضيفًا أن تيلرسون لم يفكر بترك منصبه بسبب التقدم الهائل الذي تم تحقيقه على مستوى الأمن القومي.

وقال مسؤول رفيع بالبيت الأبيض، لم يكشف عن هويته - في تصريحات لـ"إيه بي سي" - إن ترامب يعتقد أنه يعمل بشكل جيد مع وزير الخارجية الجديد مايك بومبيو، وأن قرار استبدال تيلرسون لم يستند إلى حادث فردي بعينه.