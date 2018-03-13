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الوطن

نادي الأسير: غدا الذكرى الـ12 لاختطاف سعدات والشوبكي

اليوم PM 04:52
كتب: وكالات
نادي الأسير: غدا الذكرى الـ12 لاختطاف سعدات والشوبكي

سجن إسرائيلي - صورة أرشيفية

قال نادي الأسير إن يوم غد الأربعاء الموافق الـ14 من آذار يُصادف الذكرى الـ12 لاختطاف الأمين العام للجبهة الشعبية، النائب أحمد سعدات، واللواء فؤاد الشوبكي، ورفاقهم من سجن أريحا عام 2006.، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وأضاف نادي الأسير في بيان صدر عنه، اليوم الثلاثاء، إن الأسير سعدات الذي يقضي حُكماً بالسجن لمدة (30 عاما) ويقبع في معتقل "ريمون"، محروم من رؤية غالبية أفراد عائلته، حيث تواصل سلطات الاحتلال منع ثلاثة من أبنائه من زيارته منذ تاريخ اعتقاله.

فيما يقضي "شيخ الأسرى" اللواء فؤاد الشوبكي (78 عاما) حُكماً بالسجن لمدة (17 عاما)، حيث يعاني من عدة أمراض وقد خضع خلال سنوات اعتقاله لعدة عمليات جراحية.

وأشار نادي الأسير إلى أن سلطات الاحتلال تواصل حرمان وفاء أبو غلمي زوجة الأسير عاهد أبو غلمي المحكوم بالسجن المؤبد من زيارته بشكل منتظم، ووفقاً لزوجته تمكنت من زيارته مرتين منذ تاريخ اعتقاله عبر تصريح خاص يعرف بالتصريح الأمني.

فيما يقضي الأسير حمدي قرعان حُكماً بالسجن المؤبد، إضافة إلى (100 عام)، وخلال فترة اعتقاله فقدَ الأسير قرعان والدته إضافة إلى اثنين من أقربائه، كما أن أشقاءه محرمون من زيارته بشكل منتظم ويُسمح لهم عبر ما يسمى بالتصريح الأمني بزيارته مرة واحدة كل عام.

ويُشار إلى أن الأسير باسل أسمر يقضي حُكماً بالسجن المؤبد و(20 عاما)، والأسير مجدي الريماوي مؤبد و(80 عاما)، والأسير ياسر أبو تركي مؤبدين و(20 عاما)، والأسير عمرو هميل لمدى الحياة، إضافة إلى الأسير رأفت صلاح معروف المحكوم بالسجن لـ(14 عاما).

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