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الوطن

نيابة العتبة تحجز عاملا بتهمة الاتجار في النقد الأجنبي

اليوم PM 06:55
كتب: محمد سيف
نيابة العتبة تحجز عاملا بتهمة الاتجار في النقد الأجنبي

صورة أرشفية

قررت نيابة العتبة حجز عامل لحين ورود تحريات المباحث في واقعة اتهامه بالإتجار في النقد الأجنبي، وتبين أن المتهم ألقي القبض عليه أثناء وجوده في محطة العتبة لمترو الأنفاق، وبحيازته حقيبة يد بتفتيشها وقائيا عثر بداخلها على مبالغ مالية عبارة عن 390 دولار و2000 ريال سعودي و36500 جنيه مصري، وكذا هاتف محمول.

واعترف بحيازته للمبالغ المالية بقصد الإتجار في النقد الأجنبي وذلك بالمخالفة للقانون الخاص بالبنك المركزي والجهاز المصرفي لممارسته عمل من أعمال البنوك وبفحص هاتفه المحمول تبين وجود بعض المحادثات مع بعض الأشخاص على تطبيق الواتس آب تتضمن الاستعلام عن سعر العملات الأجنبية لأكثر من مرة.

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