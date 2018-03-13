ضياء رشوان: المهنية أمر ضروري للتعامل مع الشائعات

قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، إن حرية الرأي والتعبير هو العمود الأول لأي إعلام ناجح والعمود الثاني هو المهنية.

وأضاف رشوان خلال مؤتمر صحفي أذاعته فضائية "اكسترا نيوز" أن القانون ينظم في كل المجالات كيفية التعامل مع الشائعات أو الاتهامات أو غيرها.

وأشار إلى أن المهنية تجعل الإعلامي محصنًا ضد التأثير أو ترويج الشائعات إذا ما التزم الإعلامي بها، لافتًا إلى أن الأغلبية الساحقة من الإعلاميين سواء في مصر أو الغالب يتمتعون بقدر كبير من المهنية التي تجعلهم يفرقون بين الحقائق والشائعات.