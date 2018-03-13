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الوطن

إثيوبيا تعلن عن حاجتها لـ1.66 مليار دولار لإنقاذ متضرري الجفاف

اليوم PM 06:56
كتب: الوطن
إثيوبيا تعلن عن حاجتها لـ1.66 مليار دولار لإنقاذ متضرري الجفاف

صورة أرشيفية

أعلنت الحكومة الإثيوبية، اليوم الثلاثاء، عن حاجتها إلى 1.66 مليار دولار، لتوفير مساعدات غذائية عاجلة لإنقاذ المتضررين من الجفاف في البلاد.

جاء ذلك، خلال ندوة عقدت في العاصمة أديس أبابا، لتدشين خطة عمل مشتركة للعام 2018 بين الحكومة والشركاء والمنظمات الإنسانية الدولية.

وقال "متكو كاسا"، رئيس اللجنة الوطنية لدرء المخاطر والكوارث في إثيوبيا حكومية، خلال تدشين الخطة، إن بلاده تناشد المجتمع الدولي والمانحين لتوفير 1.66 مليار دولار لإنقاذ 7.88 ملايين شخص يعانون من آثار الجفاف.

وأوضح "كاسا" أن عدد المحتاجين لمساعدات عاجلة، ارتفع بنسبة 38 بالمائة مقارنة مع 2017، صعودا من 5.7 ملايين شخص.

وتابع "1.036 مليار دولار من جملة المساعدات المطلوبة، ستخصص للمساعدات الغذائية العاجلة للعائلات".

ويتوزع المتأثرون من الجفاف على الأقاليم، بين 23 بالمائة في أروميا، و12 بالمائة في الصومال الإثيوبي، و9 بالمائة في أمهرا، و7 بالمائة في إقليمي شعوب جنوب إثيوبيا وتجراي، فيما يتوزع العدد الباقي بين أقاليم عفار، وبني شنغول، وهرر.

وفي مداخلة له خلال الفعالية، امتدح السفير التركي لدى إثيوبيا، فاتح أولوصوي، جهود حكومة أديس أبابا في مواجهة آثار الجفاف.

وقال "أولوصوي" إن بلاده تقدر الجهود التي تبذلها حكومة إثيوبيا في مواجهة آثار الجفاف؛ نحث القطاع الخاص للمساهمة في مواجهة آثار الجفاف.

وأشار إلى أن وكالة التعاون والتنسيق التركية "تيكا" فاعلة في مجال المساعدات الإنسانية في إثيوبيا.

وتعاني إثيوبيا من أسوأ موجة جفاف تضرب عدة أقاليم منذ عام 2014، فيما يعد إقليم "عفر" وأروميا والصومال الإثيوبي، من أكثر الأقاليم تضررا.

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