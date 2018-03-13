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الوطن

نائب "الفيوم": المؤتمرات الجماهيرية الداعمة للسيسي تبث رسالة للعالم

اليوم PM 08:54
كتب: محمد حامد
نائب "الفيوم": المؤتمرات الجماهيرية الداعمة للسيسي تبث رسالة للعالم

مؤتمر حزب مستقبل وطن لدعم الرئيس فى الإنتخابات الرئاسية

قال النائب يوسف الشاذلي، عضو مجلس النواب عن محافظة الفيوم، إن الهدف من المؤتمرات الجماهيرية الداعمة للرئيس عبدالفتاح السيسي هو إرسال رسالة للعالم أن السيسي وراءه ظهير شعبي يعي حجم الإنجازات التي حققها خلال فترة ولايته الأولى.

وأضاف الشاذلي في تصريحات خاصة لـ"الوطن" أن الشعب يعي حجم المؤامرات التي تحاك ضد الوطن والتحديات التي نواجهها من الداخل والخارج، وندعم السيسي كي يكمل الإنجازات التي بدأها في فترته الأولى، وجني ثمار ما تم تحقيقه من مشروعات قومية عملاقة على أرض الواقع.

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