برلماني سابق: مصر مستهدفة من أعداء الداخل والخارج

قال الدكتور محمد عبدالله البرلماني السابق رئيس جامعة الإسكندرية الأسبق، إن المعيار الرئيسي الذي سيحكم به العالم على حجم شعبية الرئيس عبدالفتاح هو حجم المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وأضاف عبدالله خلال كلمته بمؤتمر حزب مستقبل وطن بالإسكندرية، أن مصر مستهدفة من أعداء داخليين وخارجيين ويجب أن نعي أهمية المرحلة ويحسب للرئيس السيسي أنه آمنا من خوف ويعمل الآن كي يشبعنا من جوع.

وتابع أنه علينا المشاركة بكثافة لصناديق الاقتراع والإدلاء بأصواتنا في الانتخابات للتصدي للمؤامرات والتربص الذي يحاك من أعداء الوطن، ومشاركتنا واجب وطني تجاه بلدنا والحفاظ على وحدتنا خلف السيسي كرجل وطني حمى مصر.