خلال تحية العلم.. "المحاربين القدامى" تكرم ابنة شهيد بورسعيد

كرمت جمعية المحاربين القدامى وضحايا الحرب، اليوم، الطالبة بسملة ابنة الشهيد العميد السيد فوزى المصيلحى، شهيد الهجوم الإرهابي الغاشم على العريش الذى راح ضحيته العشرات من أفراد القوات المسلحة منذ حوالى 3 سنوات، وذلك بمدرسة بورسعيد الرسمية لغات.

حضر التكريم المستشار محمد الصواف نائب رئيس مجلس أمناء المحافظة، ومدير التربية والتعليم ببورسعيد، وممثلين من جمعية المحاربين القدامى وضحايا الحرب، وجمال عبد الغنى مدير إدارة المدارس الرسمية والمتميزة، ووفاء حريز مديرة المدرسة، وإيمان الشامى موجه عام التربية الموسيقية.

وشهد التكريم فقرات احتفال بأغاني وطنية وتأبين للشهيد وزملائه بالقوات المسلحة، وأدى الفقرات طلاب المدرسة بتدريب من أسرة التربية الموسيقية فى المدرسة، وتم خلال الحفل تحية العلم، وتكريم جمعية المحاربين القدامى وضحايا الحرب، للطالبة بسملة فوزى المصيلحى .