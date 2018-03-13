تسجيل الدخول

الوطن

خلال تحية العلم.. "المحاربين القدامى" تكرم ابنة شهيد بورسعيد

اليوم PM 08:56
كتب: هبه صبيح
خلال تحية العلم.. "المحاربين القدامى" تكرم ابنة شهيد بورسعيد

تعليم بورسعيد

كرمت جمعية المحاربين القدامى وضحايا الحرب، اليوم، الطالبة بسملة ابنة الشهيد العميد السيد فوزى المصيلحى، شهيد الهجوم الإرهابي الغاشم على العريش الذى راح ضحيته العشرات من أفراد القوات المسلحة منذ حوالى 3 سنوات، وذلك بمدرسة بورسعيد الرسمية لغات.

حضر التكريم المستشار محمد الصواف نائب رئيس مجلس أمناء المحافظة، ومدير التربية والتعليم ببورسعيد، وممثلين من جمعية المحاربين القدامى وضحايا الحرب، وجمال عبد الغنى مدير إدارة المدارس الرسمية والمتميزة، ووفاء حريز مديرة المدرسة، وإيمان الشامى موجه عام التربية الموسيقية.

وشهد التكريم فقرات احتفال بأغاني وطنية وتأبين للشهيد وزملائه بالقوات المسلحة، وأدى الفقرات طلاب المدرسة بتدريب من أسرة التربية الموسيقية فى المدرسة، وتم خلال الحفل تحية العلم، وتكريم جمعية المحاربين القدامى وضحايا الحرب، للطالبة بسملة فوزى المصيلحى .

أخبار متعلقة

زهقان من طابور التفتيش.. اعمل زى «يونس» وأصحابه وشغل أغانى وطنية

زهقان من طابور التفتيش.. اعمل زى «يونس» وأصحابه وشغل أغانى وطنية
أغانى وطنية وعاطفية فى حفل التخت العربى بالجمهورية.. السبت

أغانى وطنية وعاطفية فى حفل التخت العربى بالجمهورية.. السبت
مترو الأنفاق يحيى مظاهرات 30 يونيو بـ«أغانى وطنية» بناء على رغبة المواطنين

مترو الأنفاق يحيى مظاهرات 30 يونيو بـ«أغانى وطنية» بناء على رغبة المواطنين
 تأجيل توقيع بروتوكول التعاون بين "الأعلى للثقافة" و"التربية والتعليم"

 تأجيل توقيع بروتوكول التعاون بين "الأعلى للثقافة" و"التربية والتعليم"
وزير التربية والتعليم: ندرس توفير الألبان لأطفال المدارس العام المقبل

وزير التربية والتعليم: ندرس توفير الألبان لأطفال المدارس العام المقبل

أخبار قد تعجبك

التعليقات

«الوطن» تطلق مبادرة «شوفها على حقيقتها»

أحدث الأخبار

الديوان الملكي: وفاة والدة الأمير سعود بن سلمان بن محمد آل سعود

الديوان الملكي: وفاة والدة الأمير سعود بن سلمان بن محمد آل سعود

بيان عاجل لـ"شوقي" بسبب تدني أجور المعلمين

بيان عاجل لـ"شوقي" بسبب تدني أجور المعلمين

ضبط عاطل بحوزته بندقية آلية و15 طلقة نارية فى إدفو

ضبط عاطل بحوزته بندقية آلية و15 طلقة نارية فى إدفو

"مصر التي نحلم بها".. ندوة للهيئة الإنجيلية بحضور مكرم ومشيرة خطاب

"مصر التي نحلم بها".. ندوة للهيئة الإنجيلية بحضور مكرم ومشيرة خطاب

محافظ دمياط يلتقي مديري إدارات الشئون القانونية لمتابعة تنفيذ اللوائح

محافظ دمياط يلتقي مديري إدارات الشئون القانونية لمتابعة تنفيذ اللوائح

اختيارات الوطن

هل يمكن لمصر بث مباريات المونديال؟.. "خبير لوائح يجيب"

هل يمكن لمصر بث مباريات المونديال؟.. "خبير لوائح يجيب"

الجبلاية تكشف حيلة الأهلي في تجديد عقد «السعيد»

الجبلاية تكشف حيلة الأهلي في تجديد عقد «السعيد»

بعد تعيين ترامب لها.. من هي

بعد تعيين ترامب لها.. من هي "جينا هاسبل" أول سيدة ترأس CIA؟

متحدث "الأهلي" يكشف كواليس التجديد للسعيد: عقده بـ7 ملايين في الموسم

متحدث "الأهلي" يكشف كواليس التجديد للسعيد: عقده بـ7 ملايين في الموسم

هل تستطيع مصر تدشين موقع تواصل اجتماعي ينافس "فيس بوك"؟.. خبراء يجيبون

هل تستطيع مصر تدشين موقع تواصل اجتماعي ينافس "فيس بوك"؟.. خبراء يجيبون

الأكثر قراءة

عاجل