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الوطن

18 سفينة إجمالي الحركة على أرصفة موانئ بورسعيد

اليوم PM 08:56
كتب: هبه صبيح
18 سفينة إجمالي الحركة على أرصفة موانئ بورسعيد

صورة ارشفية

أعلنت موانئ بورسعيد، التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن إجمالى حركة السفن بموانئ بورسعيد اليوم 18 سفينة، ما بين دخول وخروج ورسو على أرصفتها.

وشهد ميناء شرق بورسعيد دخول 3 سفن، وخرج 5 أخريات، وتواجد على الأرصفة سفينة واحدة، ومن المنتظر دخول سفينتين قريبًا.

وسجل ميناء غرب بورسعيد، دخول سفينة وخروج أخري، وموجود على الأرصفة سفينةـ ومن المنتظر دخول سفينة.

وسجل الميناء دخول سفينة بضائع عامة، وهي السفينة HITRA وجنسيتها مالطا، ويبلغ طولها 109 متر، والغاطس 5 أمتار، وذلك لشحن 5 آلاف، و200 طن صودا كاوية، ويتواجد على الأرصفة سفينة ومن المتنظر دخول أخري.

وظهرت ليونة تامة في تسهيل إجراءات دخول وخروج السفن من والى الميناء.

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