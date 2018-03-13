عقب عبدالمحسن سلامة، نقيب الصحفيين، على قرار النيابة العامة بتخصيص أرقامًا للمواطنين للإبلاغ عن الأخبار الكاذبة، قائلاً إن هذا البيان هو الثاني الذي يذكر هذا الأمر، موضحًا أنه في المرة الأولى تحدث مع النائب العام بشأن قرار القبض على من ينشر أخبار كاذبة أو التحريض على العنف، وأن النائب العام أكد له أن هذا القرار ليس له علاقة بالصحافة أو الإعلام الجاد، ولكن يأتي في إطار التحريض على العنف والإرهاب.

وأضاف سلامة خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "هنا العاصمة" المذاع عبر فضائية "سي بي سي"، أنه بعد صدور هذا البيان سيتواصل مرة أخرى مع النائب العام لمعرفة تفاصيل أكثر.