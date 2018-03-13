مكرم: "الحمد الله" موضع إجماع فلسطيني ويتمتع بسمعة طيبة بين الجميع

علق الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، على محاولة اغتيال "الحمد الله"، رئيس الوزراء الفلسطيني، بأنه يتمتع بسمعة طيبة بين الجميع، وهو موضع إجماع فلسطيني.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "حديث المساء"، المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، أن المشكلة الحقيقية في القضية الفلسطينية أن حماس مازالت متخبطة ويخيل إليها أنها قوية وتستطيع أن تواجة إسرائيل.

وأضاف أن هناك شبهة قوية بأن حركة حماس ما زالت تعتبر جزءًا من تنظيم الإخوان، لافتًا إلى أن جميع الجرائم التي تم ارتكابها في سيناء كان يهرب مرتكبوها عن طريق الأنفاق إلى قطاع غزة.

وأشار إلى أن حماس جزء من القضية الفلسطينية ولا نستطيع أن ننكر الانقسام الفلسطيني العقائدي والجغرافي، مؤكدًا على أن "السياسة الحنجورية" لم تفعل شيئًا للقضية الفلسطينية سوى الهدم والخراب الموجود في غزة حاليًا.

وأردف إن إسرائيل تهدف إلى إحراج الفلسطينيين وتصيد الأخطاء لتصدير موقف متجاوب مع السلام، مؤكدًا إن مصر والسعودية قد اتفقتا على حل القضية الفلسطينية وعلى فتح وحماس مد يد العون وإقرار المصالحة الشاملة.

وشدد على أن الانقسام يضر بالقضية الفلسطينية، وأن التضامن الفلسطيني والتوافق هو الضمان الوحيد لحصولهم على حقوقهم من إسرائيل، مؤكدًا إن مصر لديها أدوات كثيرة لإقرار المصالحة بالضغط على حركتي فتح وحماس.