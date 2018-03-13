ناخب في الغربة| الجالية المصرية بأمريكا تحشد: كرنفال حب مصر

ينظم أبناء الجالية المصرية في الولايات المتحدة الأمريكية هذه الأيام عددًا من الفعاليات والمؤتمرات، فيما بينهم لحشد أكبر عدد من الناخبين للمشاركة في سباق الانتخابات الرئاسية للمصريين بالخارج التي من المقرر أن تقام أيام 16 و17 و18 مارس الجاري.

يحيى أنور، مواطن مصري مقيم بالولايات المتحدة الأمريكية في ولاية جورجيا منذ عام 2000، أكد في حديثه لـ"الوطن"، أن أبناء الجالية المصرية يشعرون بالمسؤولية تجاه كل قضايا وطنهم وأكثر ما يشغل اهتمامهم هذه الأيام الانتخابات الرئاسية، حيث يكثفون من نشاطهم بعقد العديد من المؤتمرات ودعوة الجميع للمشاركة في الانتخابات الرئاسية.

وأضاف أنور، أن الغالبية العظمى من المصريين بالولايات المتحدة الأمريكية، يؤيدون الرئيس السيسي فهم مؤمنون بمدى وطنيته فهو يبني بيد ويحارب الإرهاب بالأخرى، على حسب قوله.

فيما يرى مجدي محسب، الذي يعمل بولاية فلوريدا، أن كل أبناء الجالية المصرية بالولايات المتحدة الأمريكية على تواصل وتنسيق مستمر لحشد أكبر عدد من المصريين للنزول في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وأكد على توفير عدد كبير من الحافلات لنقل المصريين والتسهيل عليهم المشاركة في الانتخابات، فهو كرنفال سوف يحمل فيه الجميع الأعلام المصرية للاحتفال، على حسب وصفه.

وعبر محسب عن مدى فخره بالجيش والشرطة المصرية وسعادته بحجم الإنجازات التي تمت في عهد الرئيس السيسي، كما بعث برسالة إلى كل المصريين بالخارج والداخل لحثهم على المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة.