تسجيل الدخول

الوطن

ناخب في الغربة| الجالية المصرية بأمريكا تحشد: كرنفال حب مصر

أمس PM 10:31
كتب: محمد عبدالرحمن
ناخب في الغربة| الجالية المصرية بأمريكا تحشد: كرنفال حب مصر

أعضاء الجالية المصرية في الولايات المتحدة الامريكية

ينظم أبناء الجالية المصرية في الولايات المتحدة الأمريكية هذه الأيام عددًا من الفعاليات والمؤتمرات، فيما بينهم لحشد أكبر عدد من الناخبين للمشاركة في سباق الانتخابات الرئاسية للمصريين بالخارج التي من المقرر أن تقام أيام 16 و17 و18 مارس الجاري.

يحيى أنور، مواطن مصري مقيم بالولايات المتحدة الأمريكية في ولاية جورجيا منذ عام 2000، أكد في حديثه لـ"الوطن"، أن أبناء الجالية المصرية يشعرون بالمسؤولية تجاه كل قضايا وطنهم وأكثر ما يشغل اهتمامهم هذه الأيام الانتخابات الرئاسية، حيث يكثفون من نشاطهم بعقد العديد من المؤتمرات ودعوة الجميع للمشاركة في الانتخابات الرئاسية.

وأضاف أنور، أن الغالبية العظمى من المصريين بالولايات المتحدة الأمريكية، يؤيدون الرئيس السيسي فهم مؤمنون بمدى وطنيته فهو يبني بيد ويحارب الإرهاب بالأخرى، على حسب قوله.

فيما يرى مجدي محسب، الذي يعمل بولاية فلوريدا، أن كل أبناء الجالية المصرية بالولايات المتحدة الأمريكية على تواصل وتنسيق مستمر لحشد أكبر عدد من المصريين للنزول في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وأكد على توفير عدد كبير من الحافلات لنقل المصريين والتسهيل عليهم المشاركة في الانتخابات، فهو كرنفال سوف يحمل فيه الجميع الأعلام المصرية للاحتفال، على حسب وصفه.

وعبر محسب عن مدى فخره بالجيش والشرطة المصرية وسعادته بحجم الإنجازات التي تمت في عهد الرئيس السيسي، كما بعث برسالة إلى كل المصريين بالخارج والداخل لحثهم على المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

أخبار متعلقة

عضو "الأعلى للشؤون الإسلامية": مقاطعة الانتخابات الرئاسية "خيانة"

عضو "الأعلى للشؤون الإسلامية": مقاطعة الانتخابات الرئاسية "خيانة"
وهدان: كل صوت في صندوق الانتخابات رصاصة في قلوب الإرهابيين

وهدان: كل صوت في صندوق الانتخابات رصاصة في قلوب الإرهابيين
اعتقال مراقب جوي بحوزته قنبلة في الولايات المتحدة الأمريكية

اعتقال مراقب جوي بحوزته قنبلة في الولايات المتحدة الأمريكية
رسميًا.. برشلونة بطلاً لكأس الأبطال الدولية في الولايات المتحدة الأمريكية

رسميًا.. برشلونة بطلاً لكأس الأبطال الدولية في الولايات المتحدة الأمريكية
"المحافظين": الولايات المتحدة الأمريكية تجاوزت الخطوط الحمراء كافة

"المحافظين": الولايات المتحدة الأمريكية تجاوزت الخطوط الحمراء كافة
بالفيديو| لحظة سقوط نيزك على الولايات المتحدة الأمريكية

بالفيديو| لحظة سقوط نيزك على الولايات المتحدة الأمريكية

أخبار قد تعجبك

التعليقات

«الوطن» تطلق مبادرة «شوفها على حقيقتها»

أحدث الأخبار

الاتحاد الأوروبي يعيد 16 ألف مهاجر من مخيمات ليبيا إلى بلادهم

الاتحاد الأوروبي يعيد 16 ألف مهاجر من مخيمات ليبيا إلى بلادهم

آخرهم الحمدالله.. أبرز محاولات الاغتيال الفاشلة للقادة الفلسطينيين

آخرهم الحمدالله.. أبرز محاولات الاغتيال الفاشلة للقادة الفلسطينيين

إليسا تعلن عن تسجيلها ثالث أغنيات ألبومها الجديد

إليسا تعلن عن تسجيلها ثالث أغنيات ألبومها الجديد

وزير الخارجية الأردني يبحث مع نظيره الإماراتي العلاقات الثنائية

وزير الخارجية الأردني يبحث مع نظيره الإماراتي العلاقات الثنائية

بالصور| نجوم الفن في العرض الخاص لفيلم "زهرة الصبار" بالزمالك

بالصور| نجوم الفن في العرض الخاص لفيلم "زهرة الصبار" بالزمالك

اختيارات الوطن

القصة الكاملة لأم عذبت ابنها بكفر الشيخ.. الطبيب: أحرقته.. و

القصة الكاملة لأم عذبت ابنها بكفر الشيخ.. الطبيب: أحرقته.. و"القومي للأمومة" يطالب بمتبني

استعدادا لأزمة «السعيد» بين القطبين.. صراعات «مرتضى» مع الأهلي ليست في صالحه

استعدادا لأزمة «السعيد» بين القطبين.. صراعات «مرتضى» مع الأهلي ليست في صالحه

هل يمكن لمصر بث مباريات المونديال؟.. "خبير لوائح يجيب"

هل يمكن لمصر بث مباريات المونديال؟.. "خبير لوائح يجيب"

بعد تعيين ترامب لها.. من هي

بعد تعيين ترامب لها.. من هي "جينا هاسبل" أول سيدة ترأس CIA؟

الجبلاية تكشف حيلة الأهلي في تجديد عقد «السعيد»

الجبلاية تكشف حيلة الأهلي في تجديد عقد «السعيد»

الأكثر قراءة

عاجل