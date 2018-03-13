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الوطن

محمود مسلم: "لما يكون جيشك رقم 10 على العالم ما ينفعش تقلق من تهديدات"

أمس PM 10:38
كتب: عبدالله عويس
محمود مسلم: "لما يكون جيشك رقم 10 على العالم ما ينفعش تقلق من تهديدات"

محمود مسلم

قال الكاتب الصحفي محمود مسلم رئيس تحرير جريدة الوطن، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي بدأ عهده بالتبرع من ثروته لمصر، فأصبح قدوة ومثل لكثير من المواطنين.

وأضاف خلال مؤتمر جماهيري لدعم السيسي في حدائق القبة، أن الأربع سنوات الماضية، لم يجد أحد ما يشوبه، حتى أن الذين يختلفون معه، لا يتخطى اختلافهم سوى أولويات الرئيس.

وطالب مسلم الحضور في المؤتمر الذي تنظمه حملة "كلنا معاك من أجل مصر"، ضرورة المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة، قائلاً: «كان في سرقة سيارات، وقلق من المشي ليلاً في الشوارع، دلوقتي استردينا الأمن، ولذلك أدعوكم للمشاركة في الانتخابات لنقول جميعًا تحيا مصر».

وطمأن مسلم الحضور حول ما يثار بشأن التهديدات الخاصة بالبحر المتوسط، قائلاً: «لما يكون جيشك رقم 10 على مستوى العالم مينفعش تسمع للتهديدات».

وأشار مسلم إلى أن سمعة الرئيس وقدرته على إنجاز المشاريع القومية وصلت إلى كثير من دول العالم، وبالتالي فإن نزول المصريين للمشاركة في الانتخابات المقبلة، سيثبت الأمر لدى العالم وسيعطي رسالة إيجابية مفادها أن المصريين على قلب واحد.

ووجه مسلم رسالة إلى من لم يروا الإنجازات التي تحققت في الفترة الماضية، قائلاً: «من لايرى الإنجازات فعليه الاستماع إلى حديث الخارج عن مصر وعن الرئيس السيسي».

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