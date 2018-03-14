بتوقيت القاهرة.. تصويت المصريين بالخارج يبدأ مساء الخميس في نيوزيلاندا

تبدأ العاشرة مساء بعد غدٍ الخميس بتوقيت القاهرة، أولى عمليات الاقتراع للمصريين في الخارج بدولة نيوزلاندا، نظرًا لوجود فرق في التوقيت يتجاوز الـ 9 ساعات بينها وبين مصر.

وقال المستشار محمود الشريف، نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، والمتحدث الرسمي باسمها، إن آخر لجنة يتم إنهاء التصويت فيها بالخارج هي ولاية لوس أنجلوس الأمريكية، وسيكون ذلك فجر الإثنين المقبل، مؤكدًا لـ"الوطن" أن غدًا تبدأ فترة الصمت الدعائي الأول للمصريين بالخارج، والتي تتوقف فيها الحملة الانتخابية للمرشحين.

"الوطنية للانتخابات" تعدل قرارها بشأن "مندوبى المرشحين" بالسفارات.. و"الشريف": اكتمال توزيع الناخبين والقضاة على اللجان فى المحافظات

وقررت الهيئة برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، إجراء تعديلات على قرار سابق لها بشأن "مندوبي المرشحين" في اللجان الانتخابية بالخارج، نشرته الجريدة الرسمية أمس نص على أن "لكل مترشح طلب تعيين مندوبًا أو أكبر لتمثيله في كل لجنة انتخابية بالخارج، ويبلغ المترشح الهيئة الوطنية للانتخابات قبل يومين على الأقل من اليوم المحدد للاقتراع بالخارج بأسماء المندوبين واللجان الانتخابية التي يطلب تعيينهم فيها".

وتحدد الهيئة الوطنية للانتخابات الحد الأقصى لعدد المندوبين في كل لجنة انتخابية بالخارج بما يضمن عدم ازدحام اللجنة أو تعطيل عملية الاقتراع أو الفرز فيها، ويشترط في المندوب أن يكون من المقيدين بقاعدة بيانات الناخبين، ولا يلزم بشأنه الإقامة في البلد الواقع بها مقر البعثة الدبلوماسية.

وتخطر الهيئة الوطنية للانتخابات وزارة الخارجية بأسماء المندوبين واللجان الانتخابية المعينين فيها لإبلاغ البعثات المعنية، وتبدأ عملية الاقتراع في اللجان الفرعية بالخارج في الميعاد المحدد، ولو لم يحضر مندوبو المترشحين.

في سياق متصل، انتهت "الوطنية للانتخابات" من توزيع الناخبين على اللجان الفرعية داخل المحافظات استعدادًا للتصويت في الداخل أيام 26 و27 و28 مارس.

وقال المستشار محمود الشريف، إنه تم ضبط قاعدة بيانات الناخبين، بعد حذف المحكوم عليهم والمحرومون من مباشرةً حقوقهم السياسية، لافتًا إلى استمرار ضبط قاعدة البيانات حتى قبل الانتخابات بيومين لحذف المتوفين، كما تم توزيع القضاة على اللجان المشرفين عليها.