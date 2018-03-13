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الوطن

دراجة بخارية تقتحم مزلقان على خط "ايتاي البارود - القاهرة".. وإصابة 2

أمس PM 11:55
كتب: توفيق شعبان
دراجة بخارية تقتحم مزلقان على خط "ايتاي البارود - القاهرة".. وإصابة 2

أحد القطارات صورة إرشيفية

ذكر بيان لهيئة السكة الحديد، مساء اليوم، أن دراجة بخارية يستقلها شخصين اقتحمت مزلقان بشتيل البلد من الجهه المعاكسة على خط ايتاى البارود القاهرة بعد غلقة لمرور قطار رقم 690 ركاب "إيتاي البارود - القاهرة".

وأكدت الهيئة، في بيانها إنه نتيجة اقتحام الدراجة البخارية المزلقان وهو مغلق لعبور القطارات ورغم اطلاق سائق القطار السارينة لتحذيره وعدم التزام سائق الدراجة البخارية بتعليمات المرور من على المزلقانات أدى إلى الاصطدام به واصابة اثنين وتم نقلهم إلى مستوصف طبى بجوار المزلقان لإسعافهم.

وناشدت الهيئة قائدي المركبات الالتزام بتعليمات وقواعد المرور عند عبور المزلقانات حفاظا على أرواحهم وسلامتهم وسلامة مسير القطارات.

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