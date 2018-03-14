فيديو| مرتضى منصور منفعلا: "مفيش مخالفات في الزمالك وعايز دكر يكدبني"

انفعل المستشار مرتضى منصور على الإعلامية رشا نبيل خلال مناقشة الأوضاع داخل مجلس إدارة نادي الزمالك.

وقال منصور، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية رشا نبيل ببرنامج "مصر النهاردة" المذاع عبر فضائية "الأولى" إنه قدم الكثير من أجل النادي ومن أجل الحفاظ على استقراره واستطاع أن يحصل على العديد من الإنجازات للنادي لم تحدث منذ 9 سنوات مضت.

وأضاف أن خزينة الزمالك الآن بها 200 مليون جنيه، لافتًا إلى أن النادي كان عليه مديونيات كثيرة، متابعًا "أما يحصل كل ده المفروض يعملولي تمثال لأني حافظت على أموال الناس".

وحاولت رشا نبيل طرح الرواية من الطرف الآخر، ما أثار انفعال منصور "مافيش أي مخالفات في الزمالك، وأتحدى أي حد يقول كده وأنا عاوز دكر يكدبني والزمالك بيدمر أنتي طلباني ليه؟".