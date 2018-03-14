تسجيل الدخول

الوطن

فيديو| مرتضى منصور منفعلا: "مفيش مخالفات في الزمالك وعايز دكر يكدبني"

اليوم AM 12:51
كتب: خالد الأسمر
فيديو| مرتضى منصور منفعلا: "مفيش مخالفات في الزمالك وعايز دكر يكدبني"

مرتضى منصور

انفعل المستشار مرتضى منصور على الإعلامية رشا نبيل خلال مناقشة الأوضاع داخل مجلس إدارة نادي الزمالك.

وقال منصور، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية رشا نبيل ببرنامج "مصر النهاردة" المذاع عبر فضائية "الأولى" إنه قدم الكثير من أجل النادي ومن أجل الحفاظ على استقراره واستطاع أن يحصل على العديد من الإنجازات للنادي لم تحدث منذ 9 سنوات مضت.

وأضاف أن خزينة الزمالك الآن بها 200 مليون جنيه، لافتًا إلى أن النادي كان عليه مديونيات كثيرة، متابعًا "أما يحصل كل ده المفروض يعملولي تمثال لأني حافظت على أموال الناس".

وحاولت رشا نبيل طرح الرواية من الطرف الآخر، ما أثار انفعال منصور "مافيش أي مخالفات في الزمالك، وأتحدى أي حد يقول كده وأنا عاوز دكر يكدبني والزمالك بيدمر أنتي طلباني ليه؟".

 

أخبار متعلقة

مرتضى منصور يسخر من وزير الشباب والرياضة على الهواء

مرتضى منصور يسخر من وزير الشباب والرياضة على الهواء
مرتضى منصور عن تجديد السعيد للأهلي: لا تعليق و"السبت هنكشف عن كل شيء"

مرتضى منصور عن تجديد السعيد للأهلي: لا تعليق و"السبت هنكشف عن كل شيء"
بالفيديو| مرتضى منصور: أحمد فتحي كان هو صفقة القرن.. والزمالك بينهار

بالفيديو| مرتضى منصور: أحمد فتحي كان هو صفقة القرن.. والزمالك بينهار
مرتضى منصور لوزير الرياضة: دمرت الزمالك.. "كل اللاعيبة عاوزه تمشي"

مرتضى منصور لوزير الرياضة: دمرت الزمالك.. "كل اللاعيبة عاوزه تمشي"

أخبار قد تعجبك

التعليقات

«الوطن» تطلق مبادرة «شوفها على حقيقتها»

أحدث الأخبار

مبـاحث مطار القاهرة الدولي تضبط 20 هاربا من تنفيذ أحكام قضائية

مبـاحث مطار القاهرة الدولي تضبط 20 هاربا من تنفيذ أحكام قضائية

بعثة الأهلي تغادر مطار القاهرة الدولي في طريقها للجابون

بعثة الأهلي تغادر مطار القاهرة الدولي في طريقها للجابون

إعلان أسماء الفائزين في مسابقة "الأقطش الأدبية" ببورسعيد

إعلان أسماء الفائزين في مسابقة "الأقطش الأدبية" ببورسعيد

3 أفلام مصرية تشارك في الدورة الرابعة لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير

3 أفلام مصرية تشارك في الدورة الرابعة لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير

تركي آل الشيخ بعد تعادله مع هنيدي: "تحدٍ بنكهة سعودية- مصرية"

تركي آل الشيخ بعد تعادله مع هنيدي: "تحدٍ بنكهة سعودية- مصرية"

اختيارات الوطن

القصة الكاملة لأم عذبت ابنها بكفر الشيخ.. الطبيب: أحرقته.. و

القصة الكاملة لأم عذبت ابنها بكفر الشيخ.. الطبيب: أحرقته.. و"القومي للأمومة" يطالب بمتبني

استعدادا لأزمة «السعيد» بين القطبين.. صراعات «مرتضى» مع الأهلي ليست في صالحه

استعدادا لأزمة «السعيد» بين القطبين.. صراعات «مرتضى» مع الأهلي ليست في صالحه

هل يمكن لمصر بث مباريات المونديال؟.. "خبير لوائح يجيب"

هل يمكن لمصر بث مباريات المونديال؟.. "خبير لوائح يجيب"

بعد تعيين ترامب لها.. من هي

بعد تعيين ترامب لها.. من هي "جينا هاسبل" أول سيدة ترأس CIA؟

الجبلاية تكشف حيلة الأهلي في تجديد عقد «السعيد»

الجبلاية تكشف حيلة الأهلي في تجديد عقد «السعيد»

الأكثر قراءة

عاجل