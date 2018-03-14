هيكتور كوبر: أورجواي هي الأقوى في مجموعة مصر بكأس العالم

قال هيكتور كوبر المدير الفني لمنتخب مصر إنه يعتقد أن فريق الأورجواي هو الفريق الأقوى في مجموعة مصر في كأس العالم.

وأضاف كوبر، خلال حواره مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "كل يوم" المذاع عبر فضائية "أون إي"، أن مستوى كل من منتخب روسيا والسعودية ومصر متقارب، مشيرا إلى أن روسيا لها ميزة واحدة وهي أنها تلعب في أرضها ووسط جمهورها.

وأشار إلى أن الرغبة والحماس لدى لاعبي منتخب مصر سيجعلهم يصلون إلى أبعد مرحلة في كأس العالم، مضيفا أن لديه الأمل الكبير في تقديم أفضل أداء بكأس العالم وسنكون منافسا قويا لكل الفرق المشاركة.