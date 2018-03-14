كوبر: صلاح يعيش أفضل فتراته.. وهذا رأيي في اللعب لريال مدريد

قال هكتور كوبر، المدير الفني للمنتخب الوطني لكرة القدم، إن الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، الذي يلعب له مهاجم المنتخب الوطني محمد صلاح، نجح في احتوائه وإبراز أفضل ما لديه.

وأضاف كوبر، خلال حواره مع الإعلامي عمرو أديب مقدم برنامج "كل يوم"، الذي يُّاع عبر فضائية "on e"، إن كلوب استطاع أن يحقق الاستفادة القُصوى من صلاح، وتعامل نفسيًا معه بأفضل شكل ممكن، واللاعب يعيش أفضل فترات حياته الإحترافية.

وتابع: "صلاح لاعب موهوب، ويتطور بسرعة مذهلة، وتراكم الخبرات لديه بالإضافة إلى تعامل كلوب معه، نجحا في ثقل مهاراته وجعله لاعبًا عظيمًأ".

وعن احتراف صلاح في ريال مديد، قال المدرب الفني للمنتخب الوطني: "لا نستطيع أن ننصحه بشيء، لكن عليه أن يقيم الأمور بنفسه".