كوبر عن ضم لاعبين جدد للمنتخب: "محدش عارف ممكن يحصل إيه"

قال هكتور كوبر، المدير الفني للمنتخب الوطني لكرة القدم، إن منتخبات البرازيل، الأرجنتيني، وألمانيا أقوى المرشحين للفوز ببطولة كأس العالم، المقرر إقامته في روسيا الصيف المقبل.

وأضاف كوبر، خلال حواره مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج "كل يوم"، الذي يُذاع عبر فضائية "on e" متحدثًا عن احتمالية انضمام أي لاعب للمنتخب الوطني في المونديل، من خارج القائمة التي اختارها لمعسكر المنتخب استعدادا للقاء البرتغال واليوناني خلال الشهر الجاري، أن المنتخب لديه قاعدة أساسية كأي منتخب في العالم، موضحًا: "لسه باقي 3 شهور على المونديال ومحدش عارف ممكن يحصل إيه".