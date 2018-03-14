تسجيل الدخول

الوطن

كوبر عن ضم لاعبين جدد للمنتخب: "محدش عارف ممكن يحصل إيه"

اليوم AM 06:30
كتب: شريف سليمان
كوبر عن ضم لاعبين جدد للمنتخب: "محدش عارف ممكن يحصل إيه"

هكتوبر كوبر

قال هكتور كوبر، المدير الفني للمنتخب الوطني لكرة القدم، إن منتخبات البرازيل، الأرجنتيني، وألمانيا أقوى المرشحين للفوز ببطولة كأس العالم، المقرر إقامته في روسيا الصيف المقبل. 

وأضاف كوبر، خلال حواره مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج "كل يوم"، الذي يُذاع عبر فضائية "on e" متحدثًا عن احتمالية انضمام أي لاعب للمنتخب الوطني في المونديل، من خارج القائمة التي اختارها لمعسكر المنتخب استعدادا للقاء البرتغال واليوناني خلال الشهر الجاري، أن المنتخب لديه قاعدة أساسية كأي منتخب في العالم، موضحًا: "لسه باقي 3 شهور على المونديال ومحدش عارف ممكن يحصل إيه".

أخبار متعلقة

هيكتور كوبر: أقوم بمتابعة وتحليل الفرق المنافسة لنا في كأس العالم

هيكتور كوبر: أقوم بمتابعة وتحليل الفرق المنافسة لنا في كأس العالم
هيكتور كوبر: لم تحدث مشاكل بين لاعبي القطبين في أي معسكر

هيكتور كوبر: لم تحدث مشاكل بين لاعبي القطبين في أي معسكر
كوبر: "مفيش لاعب يقدر يصعد منتخب لكأس العالم لوحده حتى لو ميسي"

كوبر: "مفيش لاعب يقدر يصعد منتخب لكأس العالم لوحده حتى لو ميسي"
كوبر: "من الصعب ترك المنتخب.. والجماهير قالت لي يا تهاجم يا تمشي"

كوبر: "من الصعب ترك المنتخب.. والجماهير قالت لي يا تهاجم يا تمشي"
كوبر عن منتقديه بسبب أسلوبه الدفاعي: "الطريقة دي وصلتنا كاس العالم"

كوبر عن منتقديه بسبب أسلوبه الدفاعي: "الطريقة دي وصلتنا كاس العالم"
كوبر: "اتفرجت على جون مجدي عبد الغني كتير أوي"

كوبر: "اتفرجت على جون مجدي عبد الغني كتير أوي"
عمرو أديب: "ماكنتش هاعتب البرنامج النهاردة..بس جيت عشان كوبر"

عمرو أديب: "ماكنتش هاعتب البرنامج النهاردة..بس جيت عشان كوبر"
الليلة.. "كوبر" ضيف برنامج "كل يوم" مع عمرو أديب

الليلة.. "كوبر" ضيف برنامج "كل يوم" مع عمرو أديب

أخبار قد تعجبك

التعليقات

«الوطن» تطلق مبادرة «شوفها على حقيقتها»

أحدث الأخبار

بالفيديو| الإبراشي لداعية هاجم محمد صلاح: تخاصمون البهجة وتنشرون الفتن

بالفيديو| الإبراشي لداعية هاجم محمد صلاح: تخاصمون البهجة وتنشرون الفتن

الإبراشي عن إلغاء إدراج "تريكة" بقوائم الإرهاب: قدمت الكثير لمصر

الإبراشي عن إلغاء إدراج "تريكة" بقوائم الإرهاب: قدمت الكثير لمصر

"الأرصاد": طقس مائل للدفء.. والعظمى في القاهرة 27

"الأرصاد": طقس مائل للدفء.. والعظمى في القاهرة 27

عاصي الحلاني: لمصر فضل كبير على كل المطربين العرب

عاصي الحلاني: لمصر فضل كبير على كل المطربين العرب

رامي جان: الإخوان أعطتنا تعليمات بدعم "عنان" وإظهار إخلاصه لمصر

رامي جان: الإخوان أعطتنا تعليمات بدعم "عنان" وإظهار إخلاصه لمصر

اختيارات الوطن

القصة الكاملة لأم عذبت ابنها بكفر الشيخ.. الطبيب: أحرقته.. و

القصة الكاملة لأم عذبت ابنها بكفر الشيخ.. الطبيب: أحرقته.. و"القومي للأمومة" يطالب بمتبني

استعدادا لأزمة «السعيد» بين القطبين.. صراعات «مرتضى» مع الأهلي ليست في صالحه

استعدادا لأزمة «السعيد» بين القطبين.. صراعات «مرتضى» مع الأهلي ليست في صالحه

هل يمكن لمصر بث مباريات المونديال؟.. "خبير لوائح يجيب"

هل يمكن لمصر بث مباريات المونديال؟.. "خبير لوائح يجيب"

بعد تعيين ترامب لها.. من هي

بعد تعيين ترامب لها.. من هي "جينا هاسبل" أول سيدة ترأس CIA؟

الجبلاية تكشف حيلة الأهلي في تجديد عقد «السعيد»

الجبلاية تكشف حيلة الأهلي في تجديد عقد «السعيد»

الأكثر قراءة

عاجل