بالصور| مفاجأة.. عبدالله السعيد معروض للبيع على OLX بسعر خيالي

يبدو أن أحد المواطنين استغل ما أثير حول ما يسمى بـ"صفقة القرن" ليصنع دعابة على موقع olx "أوليكس" المعروف بأنه وسيط إلكتروني للتداول والبيع، حيث أنشأ المواطن حسابا له على الموقع وأطلق على نفسه اسم "سيد عبدالحفيظ"، ونشر إعلانا لبيع لاعب النادي الأهلي عبدالله السعيد بسعر 3 جنيهات.

وعرض الموقع معلومات عن "السعيد"، حيث إنه يلعب للنادي الأهلي ومنتخب مصر، ومن مواليد 12 يوليو 1985 في مدينة الإسماعيلية وطوله 175 سنتيمترا، كما نشر "أوليكس" عدة صور للاعب.

وأثير جدل في الأيام القليلة الماضية بشأن تجديد اللاعبين عبدالله السعيد وأحمد فتحي عقدهما مع النادي الأهلي، وعلاقة النادي الزمالك وتدخله في الصفقة.