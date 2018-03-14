جان: بعض أعضاء "الإخوان" أبلغوا الأمن المصري عن مكان اختباء محمد كمال

قال رامي جان، الإعلامي العائد من قناة مكلمين في تركيا، إن جماعة الإخوان الإرهابية ميكافيلية لا تؤمن بقبول الطرف الآخر، موضحًا أنها انقسمت إلى أجنجة متصارعة.

وأضاف جان، خلال حواره في برنامج "العاشرة مساء"، على قناة "دريم"، مع الإعلامي وائل الإبراشي: "وصل الخلاف بينهم إلى قيام الأجنحة المختلفة بالإبلاغ عن الأجنحة الأخرى لقوات الأمن في الدول التي يقيمون فيها مثل تركيا والسودان"، مستطردًا: "بيبلغوا عن بعض، وبيكرهوا بعض".

وتابع: "الجناح المعادِ للقيادي الإخواني محمد كمال أبلغ قوات الأمن المصرية عن مكانه، حيث تمكنت من الإمساك به وقتله بعد ذلك".