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الوطن

عودة حركة القطارات على خط المناشي في البحيرة

اليوم AM 11:11
كتب: ابراهيم رشوان واحمد حفنى
عودة حركة القطارات على خط المناشي في البحيرة

صورة أرشيفية

عادت حركة سير القطارات على خط المناشي بمحافظة البحيرة، بعد توقفها بسبب سقوط أسلاك للضغط العالي على شريط السكة الحديد بالقرب من محطة أبو الخاوي التابعة لمركز كوم حمادة، حيث قامت شركة الكهرباء بالتعاون مع هيئة السكة الحديد برفع الأسلاك المتساقطة وإعادة حركة القطارات إلى طبيعتها.

وتلقى اللواء علاء الدين عبد الفتاح مدير أمن البحيرة إخطاراً بالواقعة يفيد بتوقف قطار ركاب رقم 668 القادم من محطة إيتاي البارود متجها للقاهرة بمحطة أبو الخاوي إثر سقوط أسلاك للضغط العالي على شريط السكة الحديد.

وعلى الفور انتقل ضباط المباحث بالسكة الحديد والمسئولون بشركة الكهربا لرفع أسلاك الضغط العالى لإعادة سير حركة القطارات، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وإحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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