تسجيل الدخول

الوطن

مصرع عامل أثناء التنقيب عن الآثار بالبحيرة

اليوم AM 11:11
كتب: ابراهيم رشوان واحمد حفنى
مصرع عامل أثناء التنقيب عن الآثار بالبحيرة

اللواء علاء عبدالفتاح

لقي عامل مصرعه، أثناء التنقيب عن الآثار بمنزل بمنطقة سوادة التابعة لمركز إدكو، بمحافظة البحيرة.

وتلقى اللواء علاء الدين عبدالفتاح مدير أمن البحيرة، إخطارا من مركز شرطة إدكو، بلاغا بالواقعة، وتبين أنه حال قيام "أحمد. أ. أ" 29 سنة عامل ومقيم بذات العنوان، نجل "الباشا.أ. ع" 58 سنة فلاح، ومعه "جودة.ع.س" 43 سنة، و"محمد.ح.ر" 33 سنة عاملين ومقيمين بمحافظة القليوبية، بالحفر والتنقيب عن الآثار بمنزل ملك "إبراهيم.م. أ" 40 سنة صياد ومقيم بدائرة المركز، وعمل حفرة عميقة، انهالت الرمال على نجله، ولم يتمكنوا من استخراجه، وأضاف الأول بتواجد نجله والمذكورين بذات الناحية لقيامهم بنقل سماد عضوي من محل إقامتهم إلى المزارع بإدكو.

وبالإنتقال والفحص والمعاينة، تبين وجود آثار لحفر بداخل المنزل تم ردمه، وبسؤال مالك المنزل المذكور، قرر بمضمون ما تقدم، وأضاف بتعرفه على المذكورين منذ فترة، حال ترددهم بدائرة المركز واتفاقهم على الحفر والتنقيب عن الآثار بمنزله وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيق.

وتواصل قوات الحماية المدنية والإنقاذ البري جهودها لاستخراج جثة العامل المذكور.

وتحرر المحضر اللازم، والعرض على النيابة العامة.

أخبار متعلقة

أمن البحيرة يضبط 19 شخصا بمخدرات وأسلحة

أمن البحيرة يضبط 19 شخصا بمخدرات وأسلحة
أمن البحيرة يضبط 17 شخصا بحيازتهم مخدرات وأسلحة

أمن البحيرة يضبط 17 شخصا بحيازتهم مخدرات وأسلحة
أمن البحيرة يضبط 80 متحرشا في حملة مكبرة

أمن البحيرة يضبط 80 متحرشا في حملة مكبرة
أمن البحيرة يضبط 4 بحيازتهم أسلحة وطلقات نارية

أمن البحيرة يضبط 4 بحيازتهم أسلحة وطلقات نارية

أخبار قد تعجبك

التعليقات

«الوطن» تطلق مبادرة «شوفها على حقيقتها»

أحدث الأخبار

مصر تشارك في معرض COTTM السياحي بالصين 16 أبريل المقبل

مصر تشارك في معرض COTTM السياحي بالصين 16 أبريل المقبل

تيريزا ماي تترأس اجتماعا لمجلس الأمن قبل فرض عقوبات على روسيا

تيريزا ماي تترأس اجتماعا لمجلس الأمن قبل فرض عقوبات على روسيا

خالد الحجر عن ناهد السباعي: السينما بتجري في دمها.. وأحب العمل معها

خالد الحجر عن ناهد السباعي: السينما بتجري في دمها.. وأحب العمل معها

"الزيات": مشاركة المصريين بالانتخابات الرئاسية ضرورة لاستكمال التنمية

"الزيات": مشاركة المصريين بالانتخابات الرئاسية ضرورة لاستكمال التنمية

غدا.. "من ماسبيرو" يناقش أهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية

غدا.. "من ماسبيرو" يناقش أهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية

اختيارات الوطن

عقيقة مصرية فى الأراضى الأوغندية: عشان الخير يعم

عقيقة مصرية فى الأراضى الأوغندية: عشان الخير يعم

«خالد» اصطاد سمكة قرش وزنها 70 كيلو: «هفرمها وأعملها كفتة»

«خالد» اصطاد سمكة قرش وزنها 70 كيلو: «هفرمها وأعملها كفتة»

استوديو لإعادة توزيع الأغانى القديمة: حط صوتك على أى أغنية بـ300 جنيه بس

استوديو لإعادة توزيع الأغانى القديمة: حط صوتك على أى أغنية بـ300 جنيه بس

ميكروفون «محمد وآيات» يجوب شوارع المحروسة: رأيك يهمنا

ميكروفون «محمد وآيات» يجوب شوارع المحروسة: رأيك يهمنا

أسعار رحلات شم النسيم لا تُبشّر بالخير: جات «السياحة» تفرح مالقتلهاش مطرح

أسعار رحلات شم النسيم لا تُبشّر بالخير: جات «السياحة» تفرح مالقتلهاش مطرح

الأكثر قراءة

عاجل