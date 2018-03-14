مصرع عامل أثناء التنقيب عن الآثار بالبحيرة

لقي عامل مصرعه، أثناء التنقيب عن الآثار بمنزل بمنطقة سوادة التابعة لمركز إدكو، بمحافظة البحيرة.

وتلقى اللواء علاء الدين عبدالفتاح مدير أمن البحيرة، إخطارا من مركز شرطة إدكو، بلاغا بالواقعة، وتبين أنه حال قيام "أحمد. أ. أ" 29 سنة عامل ومقيم بذات العنوان، نجل "الباشا.أ. ع" 58 سنة فلاح، ومعه "جودة.ع.س" 43 سنة، و"محمد.ح.ر" 33 سنة عاملين ومقيمين بمحافظة القليوبية، بالحفر والتنقيب عن الآثار بمنزل ملك "إبراهيم.م. أ" 40 سنة صياد ومقيم بدائرة المركز، وعمل حفرة عميقة، انهالت الرمال على نجله، ولم يتمكنوا من استخراجه، وأضاف الأول بتواجد نجله والمذكورين بذات الناحية لقيامهم بنقل سماد عضوي من محل إقامتهم إلى المزارع بإدكو.

وبالإنتقال والفحص والمعاينة، تبين وجود آثار لحفر بداخل المنزل تم ردمه، وبسؤال مالك المنزل المذكور، قرر بمضمون ما تقدم، وأضاف بتعرفه على المذكورين منذ فترة، حال ترددهم بدائرة المركز واتفاقهم على الحفر والتنقيب عن الآثار بمنزله وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيق.

وتواصل قوات الحماية المدنية والإنقاذ البري جهودها لاستخراج جثة العامل المذكور.

وتحرر المحضر اللازم، والعرض على النيابة العامة.