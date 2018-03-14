تسجيل الدخول

الوطن

"رانرز ضد السرطان".. مبادرة جديدة لـ57357

اليوم AM 11:09
كتب: سلمان إسماعيل
"رانرز ضد السرطان".. مبادرة جديدة لـ57357

أطفال

تطلق مؤسسة 57357 لعلاج سرطان الأطفال، مبادرة ماراثون جري لدعم المستشفي في مواجهة السرطان، الجمعة المقبل، تحت شعار "رانرز ضد السرطان"، وينظمها 12 فريقًا من فرق الجرى المختلفة.

وذكرت المؤسسة عبر حسابها على "فيس بوك": "بما أننا في شهر مارس وداخلين على عيد الأم، هنجري عشان نكرم أمهاتنا بشهادات الصدقة الجارية من مستشفى 57357".

وأضافت 57357، أنّ التجمع سيكون في السابعة صباحًا أمام نادي القاهرة الرياضي، والمسافة ستكون 4 كيلومترات، لتناسب كل الأعمار والفئات. وتابعت: "سننهي الجرية في مستشفى 57357، وسيكون هناك زيارات للأطفال، ومفاجآت كثيرة في إطار حملة المستشفى للاحتفال بالأمهات".

أخبار متعلقة

"الإسكان" ترد على فيديو التواصل الاجتماعي بشأن تكسير عمارات بياض العرب

"الإسكان" ترد على فيديو التواصل الاجتماعي بشأن تكسير عمارات بياض العرب
تقرير: "سناب شات" مهدد بالخروج من نطاق وسائل التواصل الاجتماعي

تقرير: "سناب شات" مهدد بالخروج من نطاق وسائل التواصل الاجتماعي
أيتن عامر تروي موقفا كوميديا مع أحد متابعيها عبر التواصل الاجتماعي

أيتن عامر تروي موقفا كوميديا مع أحد متابعيها عبر التواصل الاجتماعي
المفتي: مواقع التواصل الاجتماعي تحتاج إلى "غربلة"

المفتي: مواقع التواصل الاجتماعي تحتاج إلى "غربلة"
ضبط شخص بتهمة الإساءة للداخلية على موقع التواصل الاجتماعي بسرس الليان

ضبط شخص بتهمة الإساءة للداخلية على موقع التواصل الاجتماعي بسرس الليان

أخبار قد تعجبك

التعليقات

«الوطن» تطلق مبادرة «شوفها على حقيقتها»

أحدث الأخبار

مصر تشارك في معرض COTTM السياحي بالصين 16 أبريل المقبل

مصر تشارك في معرض COTTM السياحي بالصين 16 أبريل المقبل

تيريزا ماي تترأس اجتماعا لمجلس الأمن قبل فرض عقوبات على روسيا

تيريزا ماي تترأس اجتماعا لمجلس الأمن قبل فرض عقوبات على روسيا

خالد الحجر عن ناهد السباعي: السينما بتجري في دمها.. وأحب العمل معها

خالد الحجر عن ناهد السباعي: السينما بتجري في دمها.. وأحب العمل معها

"الزيات": مشاركة المصريين بالانتخابات الرئاسية ضرورة لاستكمال التنمية

"الزيات": مشاركة المصريين بالانتخابات الرئاسية ضرورة لاستكمال التنمية

غدا.. "من ماسبيرو" يناقش أهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية

غدا.. "من ماسبيرو" يناقش أهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية

اختيارات الوطن

عقيقة مصرية فى الأراضى الأوغندية: عشان الخير يعم

عقيقة مصرية فى الأراضى الأوغندية: عشان الخير يعم

«خالد» اصطاد سمكة قرش وزنها 70 كيلو: «هفرمها وأعملها كفتة»

«خالد» اصطاد سمكة قرش وزنها 70 كيلو: «هفرمها وأعملها كفتة»

استوديو لإعادة توزيع الأغانى القديمة: حط صوتك على أى أغنية بـ300 جنيه بس

استوديو لإعادة توزيع الأغانى القديمة: حط صوتك على أى أغنية بـ300 جنيه بس

ميكروفون «محمد وآيات» يجوب شوارع المحروسة: رأيك يهمنا

ميكروفون «محمد وآيات» يجوب شوارع المحروسة: رأيك يهمنا

أسعار رحلات شم النسيم لا تُبشّر بالخير: جات «السياحة» تفرح مالقتلهاش مطرح

أسعار رحلات شم النسيم لا تُبشّر بالخير: جات «السياحة» تفرح مالقتلهاش مطرح

الأكثر قراءة

عاجل