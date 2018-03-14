"رانرز ضد السرطان".. مبادرة جديدة لـ57357

تطلق مؤسسة 57357 لعلاج سرطان الأطفال، مبادرة ماراثون جري لدعم المستشفي في مواجهة السرطان، الجمعة المقبل، تحت شعار "رانرز ضد السرطان"، وينظمها 12 فريقًا من فرق الجرى المختلفة.

وذكرت المؤسسة عبر حسابها على "فيس بوك": "بما أننا في شهر مارس وداخلين على عيد الأم، هنجري عشان نكرم أمهاتنا بشهادات الصدقة الجارية من مستشفى 57357".

وأضافت 57357، أنّ التجمع سيكون في السابعة صباحًا أمام نادي القاهرة الرياضي، والمسافة ستكون 4 كيلومترات، لتناسب كل الأعمار والفئات. وتابعت: "سننهي الجرية في مستشفى 57357، وسيكون هناك زيارات للأطفال، ومفاجآت كثيرة في إطار حملة المستشفى للاحتفال بالأمهات".