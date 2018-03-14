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الوطن

وزير التنمية المحلية يرسل برقية تهنئة بالعيد القومي لمحافظة جنوب سيناء

منذ 40 دقيقة
كتب: حماده الشوادفي
وزير التنمية المحلية يرسل برقية تهنئة بالعيد القومي لمحافظة جنوب سيناء

وزير التنمية المحلية

أرسل اللواء أبو بكر الجندي وزير التنمية المحلية برقية للواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء للتهنئة بالذكرى الـ29 لعودة مدينة طابا إلى الأراضي المصرية.

وتقدم اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء بالشكر لوزير التنمية المحلية وجميع الوزراء الذي من المقرر أن يشاركوا مواطني جنوب سيناء خلال احتفالاتهم بالعيد القومي للمحافظة مشيرا إلى أنه من المقرر حضور 6 وزراء الاحتفالات وهم الدكتور خالد العناني وزير الاثار والدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف والدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والدكتور خالد فهمي وزير البيئة والدكتور هشام عرفات وزير النقل ورئيس هيئة الطرق والكبارى ورئيس هيئة تعمير سيناء.

وأشار إلى أنه سيتم افتتاح عدد من المشروعات الخدمية والتنموية بجميع مدن المحافظة خلال العيد القومي بتكلفة تتخطى 10 مليارات جنيه.

 

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